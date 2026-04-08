ARCHIV - Helene Fischer nimmt an einem Fototermin vor Beginn der Pressekonferenz zu ihrer Tour 2026 teil. Foto: Peter Kneffel/dpa (Archivbild) Keystone

Helene Fischer ist zurück aus der Babypause – und spricht in der «Gala» offen über Botox, das Älterwerden und warum sie sich nicht zu viel glätten lassen will. Im Juni startet ihre Stadiontour.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Helene Fischer hält Botox und Filler grundsätzlich für legitim, will für sich selbst aber nicht zu viel glätten lassen – aus Sorge, als Sängerin an Ausdruckskraft zu verlieren.

Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter kehrt die 41-Jährige aus der Babypause zurück und spricht von einer neu gewonnenen Gelassenheit.

Ihre «360 Grad Stadion Tour 2026» beginnt am 10. Juni in Dresden und führt sie unter anderem nach Wien, Amsterdam, Zürich und München. Mehr anzeigen

Helene Fischer lehnt Schönheitskorrekturen mit kosmetischen Mitteln nicht kategorisch ab. «Wenn Botox oder Filler helfen, sich in der eigenen Haut wohler zu fühlen, ist das völlig legitim», sagte die berühmte deutsche Sängerin der Zeitschrift «Gala» (Donnerstag). Aber: «Ich finde es ganz schön, wenn man Menschen das Alter ansieht.»

Allzu weitgehende Eingriffe lehnt die 41-Jährige aber für sich selbst ab. «Als Sängerin transportiere ich Emotionen – im Gesicht, in jeder Nuance. Wenn ich da zu viel glätten würde, hätte ich Sorge, an Glaubwürdigkeit zu verlieren», gab die Sängerin zu. «Ich möchte, dass mein Publikum meine Gefühle lesen kann, wenn ich singe.»

«Endlich wieder laut sein»

Fischer kehrt nun wieder aus der Babypause zurück, nachdem sie im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht hatte. Wie sie der «Gala» verriet, fand die Musikerin in dieser Zeit zu einer neuen Gelassenheit: «Mit den Jahren wächst eine innere Ruhe – und die Balance zwischen dem jungen Wilden in mir und der Freiheit, nicht mehr alles mitmachen zu müssen. Ich kann klarer Nein sagen, bin insgesamt entspannter.»

Doch nun freut sich Fischer, dass es mit der Ruhe vorerst vorbei ist. «Nach dieser stillen und leisen Zeit endlich wieder laut sein zu dürfen, mich mit meinem Publikum zu vereinen und diese Energie zu teilen, fühlt sich schon jetzt grossartig an. Ich spüre schon den neuen Vibe», schwärmte die 41-Jährige.

Gelegenheit zum laut sein bietet ihre «360 Grad Stadion Tour 2026», die am 10. Juni in Dresden beginnt. Insgesamt sind 14 Stationen geplant in Deutschland, Amsterdam, Wien und Zürich. Der Tourabschluss soll am 17. Juli in der Münchner Allianz Arena sein.