Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel wirbeln bei ihrer Akrobatik-Nummer gemeinsam durch die Luft. Bild: Sandra Ludewig Während ihrer Show fliegt Helene durch den Regen, es gibt Kostümwechsel und Feuer-Elemente und natürlich – Akrobatik-Nummern. Dabei singt Helene Fischer so mühelos, als würde sie einen Spaziergang am See machen. Bild: Sandra Ludewig Cirque du Solei-Artisten, Tänzer und Tänzerinnen – bei Helene Fischer ist auf der Bühne einiges los. Bild: Sandra Ludewig Helene Fischer liefert aber auch ruhige Momente. Bild: Sandra Ludewig

Am Dienstagabend brachte Helene Fischer das Zürcher Hallenstadion zum Beben. Es war der Auftakt zu insgesamt fünf Schweizer Konzerten ihrer «Rausch»-Tour. blue News war dabei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Helene Fischer spielt am 19. September ihr erstes von fünf Konzerten in der Schweiz im Zürcher Hallenstadion.

45'000 Tickets für Zürich wurden verkauft.

Die Schlagerkönigin begeistert die Menge mit alten und neuen Hits.

Die Sängerin steht mit Artisten des Cirque du Solei auf der Bühne. Mehr anzeigen

Kurz nach 20 Uhr steht sie plötzlich auf der Bühne: Schlagerkönigin Helene Fischer. Oder besser gesagt: Sie hängt. Fischer schwebt an Stahlseilen befestigt ihrer ersten Show in Zürich entgegen.

«Wie sehr haben wir uns nach diesem Tag gesehnt – Zürich!», ruft Fischer in die Menge. Und bedankt sich mit einem charmanten ««Merci viu mal»» für den Applaus. Und erzählt, dass sie vor sechs Jahren das letzte Mal im Hallenstadion auftrat.

Neben Helene Fischer wirbeln – neben ihrer Band – Tänzerinnen und Tänzer und Artisten des Cirque du Solei über die Bühne. Die Kulisse – gigantisch. Es passiert so viel, dass man als Zuschauerin gar nicht weiss, wohin man als erstes schauen soll.

Und auch ihren Gesang muss man erst einmal wirken lassen. Jeder Ton sitzt, ihre Stimme klar, mitreissend und einnehmend. «Singen kann sie schon. Hört sich eins zu eins an wie auf Spotify», meint ein Zuschauer anerkennend.

Feuer, Regen, Flug-Kunststücke

Es gibt mehrere Outfit-Wechsel, Feuerelemente, künstlichen Regen und natürlich – spektakuläre Akrobatikeinlagen.

Von ihrem Unfall bei ihrem Konzert im vergangenen Juni in Hannover – Helene Fischer verletzte sich bei einer Nummer am Trapez an der Nase – ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer nichts zu spüren. Helene wirbelt mit ihrem Partner Thomas Seitel durch die Luft oder kreiselt an einer drehenden Leiter auf den oberen Sprossen über dem Publikum.

Ein anderes Mal wird Helene Fischer an eine Art Roboter-Greifarm befestigt. Mit diesem Gerät wird sie teils kopfüber mitten in der Zuschauermenge über die Köpfe hinweg-gewirbelt. Dabei singt sie immer noch mühelos ihren Hit «Atemlos», als würde sie einen entspannten Spaziergang machen.

Zwischen all dem Herumgewirbelt werden, wirkt die Medley-Einlage geradezu entspannend für Kopf und Augen. Es ist ein intimer Moment, den Helene Fischer während ihrer Show mit dem Publikum teilt.

Fans halten Plakate hoch. Auf einem steht: «Zeichnung für dich, Selfie für mich». Auf einem anderen «450 Konzerte – nur das Selfie fehlt noch».

Und Helene Fischer sucht den Kontakt zu ihren Fans erfüllt die Foto-Wünsche der Superfans und kontert trocken den missglückten Versuch einer Jungs-Truppe, sich gegenseitig auf die Schultern zu nehmen: «So, jetzt liegt da einer auf dem Boden. Aber immerhin hast du das Bier nicht verschüttet.»

Das Spiel zwischen Perfektion und persönlichen Augenblicken beherrscht Helene Fischer perfekt – und bleibt doch ein Mysterium. Über ihr Privatleben sagt sie lediglich: «Vielleicht habt ihr es mitbekommen – ich bin privat sehr glücklich.»

Sohn schenkt Mami Helene Fischer-Konzerttickets

Christine, klein, graue Haare strahlt während dem Konzert über das ganze Gesicht mit den vielen Fältchen. Sie kam aus Glattbrugg um Helene Fischer zu sehen. Die Konzerttickets bekam sie von ihrem Sohn geschenkt, erzählt sie blue News. «Es war schon lange mein Wunsch Helene Fischer einmal zu sehen. Ich habe noch nie eine so berühmte Frau wie sie gesehen, die so demütig und auf dem Boden geblieben ist.»

Helene Fischer gehört mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikerinnen Europas. Scheinbar mühelos powert sie ihre spektakuläre Show, lediglich durch eine 20-Minuten-Pause unterbrochen, durch.

Helene Fischer ist nicht nur Sängerin und Entertainerin – sondern auch Ausdauersportlerin auf höchstem Niveau. Egal ob man Schlager mag oder nicht – dieses Programm durchzuziehen, das muss ihr erst einmal jemand nachmachen.

Bei Helene gibt es irgendwie alles. Von Pop über Balladen, bis hin zu Country-Feeling, Zirkus-Einlagen und eine feurigen Rockshow. Ihr Schlager lässt sich nicht in eine Schublade stecken Am Ende dreht Helene Fischer mit «Achterbahn» noch einmal so richtig auf.

Und die Fans wanken ein bisschen erschlagen von den vielen Eindrücken, aber «Glückwärts» nach Hause – so wie auch ein Song auf ihrem Album heisst.

Helene Fischer tritt bis einschliesslich 24. September in Zürich auf.

