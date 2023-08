Nach Bühnenunfall: Helene Fischer setzt Tour in Köln fort Im Juni hatte die 39-Jährige sich bei einem Auftritt in Hannover im Gesicht verletzt, das Konzert musste abgebrochen werden. Es war das letzte Konzert vor einer ohnehin geplanten Sommerpause. 26.08.2023

Im Juni hatte sich Helene Fischer bei einem Auftritt in Hannover im Gesicht verletzt. Am Wochenende stand sie nun wieder auf der Bühne und feierte mit ihren Fans in Köln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Helene Fischer ist seit dem Wochenende wieder zurück auf der Bühne.

Sie spielte vor etwa 15'000 Fans ein Konzert in Köln im Rahmen ihrer «Rausch»-Tour.

Zuvor sprach sie noch über ihren Unfall am Trapez und warum sie dieses Kunststück in Zukunft so nicht mehr durchführen wird. Mehr anzeigen

Gut zwei Monate nach ihrem Bühnenunfall hat Schlagerkönigin Helene Fischer am Freitagabend in Köln ihre Tour «Rausch» fortgesetzt. «Ich bin heute extrem emotional», rief die 39-Jährige ihren rund 15'000 Fans in der Lanxess-Arena zu.

«Es fühlt sich grossartig an, wieder zurück auf der Bühne zu sein», sagte sie. «Mir geht es fantastisch.» Im Juni hatte Fischer sich bei einem Auftritt in Hannover im Gesicht verletzt, das Konzert musste abgebrochen werden. Es war das letzte Konzert vor einer ohnehin geplanten Sommerpause im Rahmen ihrer Megatour.

In Köln sprang sie nun nicht in die Arme eines Akrobaten, wie bei der Show in Hannover, sondern sicher in ein Sprungtuch.

Helene Fischer sprang 43 Mal

Bei RTL erklärte sie diese Änderung damit, dass sie sowohl für sich als auch für das Publikum einen Stress-Moment entfernen wollte: «Wir sind alle nur Menschen. (...) Ich hab den Sprung 43 Mal gemacht, ich kann ihn. Aber es braucht nur einen kleinen Moment, der diese Menschlichkeit zeigt. Ich bin keine Maschine.»

Fischer betont, dass sie auf keinen Fall «leichtsinnig» sei: «Auch mir passieren Fehler. Und das will ich mir selbst und dem Publikum nicht zumuten.»

Helene Fischer feierte am 25. August ihr Bühnen-Comeback. Jetzt wird sie ihre «Rausch»-Tour fortführen. Ab dem 19. September wird sie auch für vier Konzerte in Zürich haltmachen. Keystone

Zusammen mit Artisten des Cirque du Soleil machte sie bei ihrem Comeback aber auch weiterhin bei waghalsigen Akrobatik-Nummern mit, schwang etwa mit ihrem Partner Thomas Seitel in luftiger Höhe über der Bühne.

Der Tour-Auftakt startete im Frühling einige Wochen später als geplant, weil Fischer sich beim Proben zuvor auch eine Rippe gebrochen hatte. Deshalb waren auch die Kölner Konzerte verschoben worden. Jetzt wird die Schlagerqueen bis zum 2. September bei sechs weiteren Konzerten in Köln auf der Bühne stehen.

