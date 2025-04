«The Last of Us»: Herzergreifendes Zombie-Abenteuer geht in die nächste Runde Ellie (Bella Ramsey) ist in der neuen Staffel von «The Last of Us» noch mutiger als bisher. Bild: Home Box Office Pedro Pascal spielt Ellies väterliche Figur Joel und leidet unter ihrer Pubertät. Bild: Home Box Office Ellie freut sich auf die Jagd mit ihrer engen Freundin Dina (Isabela Merced). Bild: Home Box Office Joels Bruder Tommy (Gabriel Luna) bewundert Ellies Treffsicherheit. Bild: Home Box Office Zwischen Dina und Ellie entwickelt sich mehr als eine innige Freundschaft... Bild: Home Box Office «The Last of Us»: Herzergreifendes Zombie-Abenteuer geht in die nächste Runde Ellie (Bella Ramsey) ist in der neuen Staffel von «The Last of Us» noch mutiger als bisher. Bild: Home Box Office Pedro Pascal spielt Ellies väterliche Figur Joel und leidet unter ihrer Pubertät. Bild: Home Box Office Ellie freut sich auf die Jagd mit ihrer engen Freundin Dina (Isabela Merced). Bild: Home Box Office Joels Bruder Tommy (Gabriel Luna) bewundert Ellies Treffsicherheit. Bild: Home Box Office Zwischen Dina und Ellie entwickelt sich mehr als eine innige Freundschaft... Bild: Home Box Office

In der Erfolgsserie «The Last of Us» kämpfen sich ein junges Mädchen und ihr väterlicher Beschützer durch eine pilzinfizierte Zombie-Apokalypse. Die neue Staffel bringt auch noch die Pubertät ins Spiel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Serie «The Last of Us» basiert auf dem gleichnamigen erfolgreichen Videospiel und handelt in einem postapokalyptischen Amerika.

In der ersten Staffel hilft der Mittvierziger Joel der 14-jährigen Ellie, quer durch Amerika zu gelangen und Zombies zu bekämpfen, weil ihre DNA ein Heilmittel sein könnte.

In der Hauptrolle begeistert das non-binäre Schauspieltalent Bella Ramsey mit einer mitreissenden Darbietung, während Pedro Pascal als geheimnisvolle Vaterfigur glänzt.

Die neue Staffel startet vielversprechend und präsentiert eine pubertäre, mutigere Ellie, die nichts mehr von Joel wissen will. Mehr anzeigen

Die von HBO produzierte dystopische Serie «The Last of Us» basiert auf einem beliebten Videospiel und erntete für ihre erste Staffel sowohl von Kritik als auch von der Gaming-Community viel Lob.

Dies war umso anspruchsvoller, weil das Game eine komplexe Geschichte erzählt und diverse soziale und politische Themen tiefgründig behandelt.

«The Last of Us» gelingt es geradezu meisterhaft, seine Erzählung unheimlich spannend zu gestalten und gleichzeitig herzerwärmende, gefühlsbetonte Momente ihre Wirkung entfalten zu lassen.

Tiefgründige Themen und dichte Atmosphäre

Trotz seiner Horror-Elemente und der konstanten Zombie-Bedrohung erweckt die Serie nie den Eindruck eines plumpen Splatterfilmes.

Im Fokus stehen stets auch die zwischenmenschlichen Beziehungen und der gesellschaftliche Aspekt. Auch visuell ist «The Last of Us» herausragend und kreiert mit seinen kargen, kühlen Aufnahmen eine unbehagliche Atmosphäre.

Mit der Pandemie zeichnet die Serie zudem ein Schreckensszenario, welches der realen Welt nicht gänzlich unbekannt ist … Covid-19 lässt grüssen.

Tatsächlich existiert der Pilz, welcher in «The Last of Us» wütet, auch in Realität. Glücklicherweise befällt er aber nur Insekten und ist für den Menschen ungefährlich.

In Texas bricht eine Pilz-Pandemie aus

Im Jahre 2003 bricht in Texas eine schreckliche Pilz-Pandemie aus. Infizierte fallen brutal über andere Menschen her und töten diese. In dem chaotischen Zustand verliert Joel Miller (Pedro Pascal) auf tragische Weise seine jugendliche Tochter.

20 Jahre später wird die übriggebliebene menschliche Gesellschaft von einem totalitären Autoritätsregime namens FEDRA überwacht. Rebellische Truppen wie die Fireflies lehnen sich gegen den Kontrollapparat auf und kämpfen für ihre Freiheit.

Joel kümmert sich derweil in Boston um einfache Unterhaltsarbeiten und ist nebenbei im Schwarzhandel aktiv. Über eine Bekannte erhält er den Auftrag, der 14-jährigen Ellie (Bella Ramsey) zu helfen, in den Westen der USA zu gelangen.

Es besteht die Möglichkeit, dass Ellie immun ist gegen die Pilzkrankheit. Somit könnte ihre DNA der Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie sein.

Auf ihrem abenteuerlichen Weg durch verlassene Geisterstädte und weitflächiges Ödland müssen sie sich gegen wilde Zombiegruppen und kriminelle Banden durchschlagen.

Dies schweisst das Duo immer mehr zusammen, wobei Joel für Ellie gar eine väterliche Beziehung entwickelt. Trotzdem wachsenden Vertrauen, behält Joel aber weiterhin seine mysteriöse Seite, die Ellie immer wieder an ihm zweifeln lässt.

Pubertäre Rebellion in Staffel 2

In der ersten Episode der neuen Staffel von «The Last of Us» haben Ellie und Joel ein gespaltenes Verhältnis zueinander. Die Handlung spielt fünf Jahre nach ihrer Wanderung quer durch Amerika und sie sind mittlerweile sesshaft geworden in der Kleinstadt Jackson, Wyoming.

Dort hat Joels Bruder gemeinsam mit anderen Überlebenden eine kleine geschützte Festung aufgebaut und einen zivilisierten Bevölkerungsraum geschaffen.

Ellie ist mutiger und selbstbewusster geworden und lässt sich von niemandem etwas vorschreiben. Sie übt sich im Nahkampf mit den Männern und geht mit auf die Jagd im umliegenden ländlichen Gebiet.

Angst vor Zombies hat sie überhaupt keine mehr. Im Gegenteil: Sie freut sich sogar auf die Duelle mit ihnen. Begleitet wird sie dabei unter anderem von der gleichaltrigen Dina. An ihr findet Ellie viel Gefallen und es entwickelt sich mehr als nur eine freundschaftliche Beziehung.

Währenddessen leidet Joel stark darunter, dass Ellie nichts mehr mit ihn zu tun haben möchte. Er besucht sogar eine Psychotherapeutin, die ihm helfen soll, sein Verhältnis zu Ellie wieder geradezubiegen.

Mit der Abneigung gegenüber der Vaterfigur Joel und ihren teils rebellischen Verhaltensweisen gegenüber Älteren weist Ellie typische pubertäre Merkmale auf.

Fazit: Es bleibt spannend zu sehen, wie sich ihr Verhältnis weiterentwickelt. Die zweite Staffel von «The Last of Us» startet vielversprechend und bringt sämtliche gute Zutaten aus dem ersten Teil wieder mit sich.

«The Last of Us» Staffel 2 jetzt streamen bei blue Premium.

