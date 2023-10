Herziges Familienfoto zum fünften Hochzeitstag

Vor fünf Jahren heirateten Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank. Zu ihrem Hochzeitstag veröffentlicht das Mitglied der britischen Königsfamilie nun ein herziges Video und gewährt einen Blick ins Familienalbum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank heirateten am 12. Oktober 2018.

Zum fünften Hochzeitstag veröffentlicht die Prinzessin auf Instagram ein Video ihres grossen Tages.

Prinzessin Eugenie teilt zudem ein herziges Foto, das sie mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen zeigt. Mehr anzeigen

Zu ihrem fünften Hochzeitstag gewährt Prinzessin Eugenie ihren rund 1,8 Millionen Instagram-Followern einen Einblick in ihr privates Familienalbum.

Die Tochter von Prinz Andrew veröffentlicht ein Video, das ihre Traumhochzeit im Jahr 2018 zeigt. Diese fand in der St George's Chapel in Windsor Castle statt.

Anwesend waren natürlich die britische Königsfamilie und zahlreiche Freunde und Freundinnen des Paares. Der Clip ist mit dem Song «You’ve Got the Love» von Florence + the Machine unterlegt.

Prinzessin Eugenie zeigt erstes Familienfoto zu viert

Einen ganz besonderen Einblick gewährt Prinzessin Eugenie gegen Ende des Videos: einen herzigen Familienschnappschuss am Strand.

Eugenie strahlt darauf mit ihrem Mann Jack Brooksbank und Söhnchen August (2) und dem neuesten Familienzuwachs Ernest (vier Monate) in die Kamera. Vermutlich entstand das Bild in ihrer neuen Wahlheimat Portugal.

