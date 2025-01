«With Love, Meghan» erscheint am 15. Januar. dpa

Herzogin Meghan hat nach nur 24 Stunden auf Instagram mehr als eine Million Follower*innen. Sie nutzt die Social-Media-Rückkehr, um ihre neue Netflix-Serie bekannt zu machen.

Inmitten des Wirbels um ihr Instagram-Comeback nutzt Herzogin Meghan (43) die Aufmerksamkeit, um erste Einblicke in ihre neue Netflix-Serie zu gewähren. Nach ihrem ersten Beitrag – ein Video, in dem sie «2025» in den Sand schreibt – folgte nun ein Trailer zur achtteiligen Produktion «With Love, Meghan».

Die Serie erscheint am 15. Januar, wie der Streamingdienst ankündigte. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) soll darin Lifestyle-Tipps fürs Kochen, Gärtnern und Bewirten von Gästen verraten, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Im Trailer präsentiert sich Meghan mit einer Gemüseplatte, beim Aussuchen von Blumen und beim Zubereiten von Focaccia. Sie zeige, wie einfach es sein könne, etwas Schönes zu schaffen, hiess es. Als Gäste sollen zum Beispiel die Schauspielerinnen Mindy Kaling (45) und Abigail Spencer (43) auftreten.

Die Instagram-Rückkehr der Herzogin geht durch die Decke: Nach nur 24 Stunden hat Meghan bereits über eine Million Follower*innen. Doch unter den Beiträgen dürfen ihre Fans sich nicht zu Wort melden – die Kommentarfunktion ist bislang ausgeschaltet.

Meghan: «Ich hoffe, ihr liebt die Sendung so sehr»

Prinz Harry – der jüngere Sohn von König Charles III. (76) – und seine Frau Meghan hatten ihre königlichen Pflichten vor fünf Jahren niedergelegt und Grossbritannien verlassen. Die beiden leben mittlerweile mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA.

Als ein Grund für den Rückzug galt der Umgang der Boulevardmedien mit Meghan. Das Paar hatte auch Vorwürfe gegen Mitglieder der Royal Family erhoben, das Verhältnis zu ihnen gilt als schwierig.

Seitdem schlossen die beiden Verträge im Millionenwert ab, um finanziell auf eigenen Füssen zu stehen. Dazu gehört eine Zusammenarbeit mit Netflix. «Ich hoffe, ihr liebt die Sendung so sehr, wie ich es geliebt habe, sie zu machen», steht unter dem Trailer auf Meghans neuem Instagram-Kanal.

