Eheprobleme bei den Sussexes? Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass es zwischen Meghan und Harry kriselt. Insider sprechen jetzt über ein Scheidungsbuch, das die Herzogin geplant haben soll. Das steckt dahinter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Vanity Fair» hat mit Insidern aus dem Umfeld von Meghan und Harry gesprochen und berichtet, dass die Herzogin ein Buch über eine mögliche Scheidung geplant haben soll.

Demnach habe ihr Team ein Gespräch mit einem Verlag geführt.

Ein konkretes Angebot oder ein Manuskript habe es jedoch nie gegeben, da es auch keine Scheidung gab. Mehr anzeigen

In jeder Ehe gibt es Auf und Abs, die es zu meistern gilt. So auch bei den Sussexes. In letzter Zeit keimen immer wieder Gerüchte auf, dass es zwischen Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) kriseln könnte.

Die «Vanity Fair» hat nun einen Beitrag veröffentlicht, in dem mehrere Personen aus dem Umfeld des Paars zu Wort kommen. So berichten ehemalige Angestellte von herausfordernden Arbeitsbedingungen und einem anspruchsvollen Umgang mit dem Paar. Ausserdem ist auch ein potenzielles Buchprojekt von Meghan ein grosses Thema.

Demnach soll das Team der Herzogin «ein Gespräch mit einem Verlag» geführt haben, um «das Interesse an der Idee für ein mögliches Buch abzuschätzen». Thema des Projekts? «Die Zeit nach der Scheidung.»

Es habe sich dabei nicht um ein allgemeines Buch über das Leben nach einer Scheidung oder über Meghans vergangene Erfahrungen – sie liess sich 2014 von Filmproduzent Trevor Engelson (48) scheiden –, sondern sei es um das Thema einer potenziellen Scheidung von Prinz Harry gegangen.

Meghan und Harry «sind so heiss aufeinander»

Doch die Zeitschrift stellt klar: Es handelte sich lediglich um ein Abtasten eines möglichen Interesses, schliesslich wurde nie ein Angebot gemacht und auch kein Manuskript erstellt. Zu dem Zeitpunkt habe es auch keinerlei Scheidungspläne des Paars gegeben.

Ganz im Gegenteil klärt eine andere Quelle auf: «Sie sind so heiss aufeinander.» Herzogin Meghan und Prinz Harry sind laut aller, mit denen «Vanity Fair» gesprochen hat, «tief ineinander verliebt».

Warum also die Abklärung für ein mögliches Scheidungsbuch? Das bleibt offen. Auch wenn es sich lediglich um ein Gedankenspiel von Herzogin Meghan handelte, mutet das potenzielle Projekt doch seltsam an. Die 43-Jährige hätte sich damit auf jeden Fall abgesichert.

USA-Karriere läuft harzig

Herzogin Meghan und Prinz Harry wohnen mit ihren zwei Kindern, Archie (5) und Lilibet (3), in einem Anwesen in Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien. Seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus hat es das Paar nicht ganz einfach, ihre Karriere in den USA voranzutreiben.

Erst kürzlich kündete Herzogin Meghan der Start ihrer neuen Netflix-Serie an. Doch wegen der verheerenden Brände in Los Angeles liess sie den Start von «With Love, Meghan» verschieben.

