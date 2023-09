Yuliia Paievska hält die Hand von Herzogin Meghan: Die ukrainische Kriegsveteranin strahlt über beide Ohren. Bild: Instagram/weareinvictusgames

In Düsseldorf traf Herzogin Meghan gemeinsam mit Ehemann Prinz Harry die Teilnehmer der diesjährigen Invictus Games. Eine Begegnung rührte dabei ganz besonders.

Prinz Harry und Herzogin Meghan gaben sich an den Invictus Games wie ein Herz und eine Seele.

Die Ex-Royals ehrten eine Sanitätssoldatin für ihren Mut, den Kriegsalltag zu filmen – Ausschnitte davon werden in der Netflixserie «Heart of Invictus» gezeigt.

Meghan schien sich schnell mit der Veteranin anzufreunden und lässt sich auch mit ihr ablichten. Mehr anzeigen

Der Megxit ermöglichte Prinz Harry (38) und seiner Frau Meghan (42) mehr Freiheiten in ihren Entscheidungen. Nur wenigen Pflichten kommen sie noch nach – eine Herzensangelegenheit sind die Invictus Games.

2014 hat der Prinz die paralympische Sportveranstaltung gegründet – dies nach seinen Erfahrungen während des Afghanistan-Einsatzes. Er bleibt auch nach dem Austritt aus der royalen Familie der Schirmherr der Spiele. Und seit 2017 unterstützt ihn seine Frau Meghan dabei.

Harry pflegt dabei eine besondere Beziehung zu der Sanitätssoldatin Yuliia Paievska. Er widmete gar seine Rede der Ukrainerin, die nur «Taira» genannt wird.

Sie hatte während des Krieges ihre Erlebnisse mit einer Handkamera gefilmt. Der Prinz selbst soll mit ihr bei seinem Einsatz ins Gespräch gekommen sein und ihr das technische Equipment zur Verfügung gestellt haben. Die festgehaltenen traumatisierenden Erlebnisse im Krieg übergab die Soldatin dann Medienschaffenden der Associated Press. Wie «Bunte» schreibt, soll die Speicherkarte in einem Tampon aus dem Land geschmuggelt worden sein.

Die Aufnahmen werden teils in der neuen Netflixserie «Heart of Invictus» gezeigt.

«Bringt mir meine Mutter zurück!»

Zusätzlich wurde Yuliia Paievska am 16. März 2022 in russische Gefangenschaft genommen. Ob sie noch am Leben ist, wusste man drei Monate lang nicht. Während sie eingesperrt war, fanden die Invictus Games in Den Haag statt, die sie eigentlich besuchen wollte. An ihrer Stelle ging ihre Tochter, die mit «Bringt mir meine Mutter zurück!» aufmerksam auf die Gefangenschaft machte.

Zur Befreiung der Soldatin im Juni 2022 soll unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beigetragen haben. Wie genau diese ablief, ist nicht bekannt.

