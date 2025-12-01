Herzogin Meghan nach Küchen-Desaster verspottet

Herzogin Meghans Kochkünste sorgen für Spott im Netz (Archivbild). Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Das ging für Herzogin Meghan ordentlich nach hinten los: Eigentlich wollte die 44-Jährigen in den sozialen Medien ihr Kochtalent unter Beweis stellen. Doch statt Bewunderung schlug Meghan in den Kommentaren unverhohlene Entrüstung entgegen.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Herzogin Meghan erntete in sozialen Medien Spott für ein Video, in dem sie einen Truthahn mit Schmuck an den Händen zubereitet.

Kritiker warfen ihr mangelnde Küchenhygiene vor und nannten sie abfällig «Salmonellen-Sussex».

Die Kontroverse trifft unglücklich kurz vor dem Start ihres neuen Netflix-Weihnachtsspecials «With Love, Megan». Mehr anzeigen

Am Thanksgiving-Truthahn kommt auch Herzogin Meghan nicht vorbei. Doch statt Harmonie im Rahmen des traditionellen Familienfestes schlug der 44-Jährigen in den sozialen Medien Hohn und Spott entgegen. Stein des Anstosses waren Videoaufnahmen, die die Herzogin via Instagram gepostet hatte. Sie zeigen Meghan bei der Zubereitung eines Truthahns in ihrer Küche in Montecito.

Die Schauspielerin legt dabei höchstselbst Hand an und mariniert und würzt das Fleisch. Genau daran stören sich allerdings einige Kommentatoren in den sozialen Medien. Genauer gesagt sehen viele ein Problem darin, dass Meghan zur Behandlung des Fleisches ihren Schmuck nicht abnahm. Während ein Nutzer die fehlende Küchenhygiene als «eklig» abkanzelte, griff ein anderer zum deftigen Ausdruck «Salmonellen-Sussex».

Kritik zur Unzeit: Weihnachtsspecial von Meghans Netflix-Format startet

«Das ist grundlegendes Wissen über den Umgang mit Lebensmitteln. Ein Beweis dafür, dass sie keine Ahnung hat, was sie tut», kritisierte ein weiterer User den unbedachten Umgang Meghans mit dem Truthahn. Mit Ringen und Armbändern behängt Fleisch zuzubereiten, sei «eine garantierte Verbreitung von Bakterien», bemäkelte ein weiterer Kritiker die fehlende Küchenhygiene der Herzogin.

Derlei Negativschlagzeilen kommen für Herzogin Meghan zur Unzeit. Am 3. Dezember veröffentlicht Netflix einen Weihnachtsableger des Formats «With Love, Megan».

Die Lifestyle-Sendung kämpft auch so schon um Akzeptanz beim Streaming-Publikum. Viele hatten sich daran gestört, dass Meghan in der Lifestyle-Reihe in Hochglanzoutfits hinterm Herd stehe und so den gewünschten Effekt der bodenständigen Hausfrau konterkariere.

