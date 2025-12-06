  1. Privatkunden
Erste Kontaktaufnahme seit Jahren Herzogin Meghan meldet sich bei krankem Vater

dpa

6.12.2025 - 08:09

Eine öffentlihe Aussöhnung zwischen Herzogin Meghan und ihrem Vater gab es bislang nicht.
dpa
dpa

Meghan und ihr Vater gelten als zerstritten. Nun ist der 81-Jährige schwer erkrankt. Seine Tochter soll sich bei ihm gemeldet haben.

DPA

06.12.2025, 08:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Herzogin Meghan hat laut einem Sprecher Kontakt zu ihrem kranken Vater Thomas Markle aufgenommen, mit dem sie seit 2018 zerstritten ist.
  • Thomas Markle befindet sich nach einer Notoperation und einer Beinamputation auf der Intensivstation auf den Philippinen.
  • Ob der Kontaktversuch von Meghan erfolgreich war, ist bisher nicht bekannt.
Mehr anzeigen

Herzogin Meghan hat Medienberichten zufolge ihren kranken Vater Thomas Markle kontaktiert. Ein Sprecher der Frau von Prinz Harry bestätigte dem Sender BBC und dem «People»-Magazin, dass Meghan sich bei Markle gemeldet habe. Vater und Tochter gelten seit Jahren als zerstritten. Thomas Markle ist einem Medienbericht zufolge derzeit wegen einer Notoperation in einem Krankenhaus auf den Philippinen. Ob die Kontaktaufnahme erfolgreich war, blieb unklar. 

Die «Daily Mail» berichtete zuvor unter Berufung auf seinen Sohn Thomas Jr., dass dem 81-Jährigen ein Teil seines linken Beines amputiert werden musste. Die genauen Hintergründe nannte er nicht. Dem Bericht zufolge liegt Thomas Markle auf der Intensivstation und muss sich einer weiteren Operation unterziehen. 

Mit ihrem Vater ist Meghan seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 zerstritten. Zwar zeigte sie sich in der Netflix-Dokumentation «Harry & Meghan» ihrem Vater gegenüber versöhnlich, doch eine öffentliche Aussöhnung gab es bislang nicht.

