Meghan, Herzogin von Sussex, besucht in Genf die Einweihung eines Mahnmals für Kinder, die wegen Online-Gewalt ihr Leben gelassen haben (Archivbild). KEYSTONE

Herzogin Meghan reist heute Sonntag für eine Gedenkfeier nach Genf. Die 44-Jährige besucht die Einweihung des sogenannten «Lost Screen Memorial», ein Mahnmal für Kinder, die Opfer von Online-Gewalt wurden.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Herzogin Meghan wird heute Sonntag in Genf auftreten.

Anlass ist die Einweihung des Manhmals «Lost Screen Memorial».

Die Installation erinnert an Kinder, die ihr Leben wegen Online-Gewalt verloren haben. Das «Lost Screen Memorial» wird in Genf bis am 21. Mai zu sehen sein. Mehr anzeigen

Heute Sonntag wird in Genf das «Lost Screen Memorial» eingeweiht. Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, besucht diesen als Gedenkfeier gestalteten Anlass, wie Archewell Philanthropies, die Hilfsorganisation von Harry und Meghan, mitteilt.

Das Mahnmal ist eine Lichtinstallation, bestehend aus 50 Tafeln in Form von Smartphones auf der Place des Nations, wie es auf der Website der Stadt Genf heisst. Jede Tafel zeigt den Sperrbildschirm eines Kindes oder Jugendlichen, das infolge von Online-Gewalt ums Leben kam, ergänzt mit dem jeweiligen Todeszeitpunkt.

Sperrbildschirme verstorbener Kinder und Jugendlicher

Das «Lost Screen Memorial» wurde 2025 auf Initiative von Prince Harry, Duke of Sussex und Meghan ins Leben gerufen und soll den Opfern dieser Gewalt ein Gesicht verleihen. Es sei in Zusammenarbeit mit Betreuern und Eltern entwickelt worden, welche Erfahrungsberichte und Fotos zur Verfügung gestellt hätten.

Organisiert wird die Gedenkfeier von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Archewell Philanthropies. Auch WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus nehme daran teil. «Während der Zeremonie wird Meghan, Herzogin von Sussex, der Kinder gedenken, an die die Installation erinnert, und die dringende Notwendigkeit eines stärkeren weltweiten Schutzes für Kinder im Internet betonen», wird ein Sprecher der Herzogin in einem Instagram-Beitrag der Organisation Archewell Philantropies zitiert.

Die Installation bleibt bis zum 21. Mai in Genf ausgestellt.