Herzogin von Kent ist tot

Das britische Königshaus trauert um Katharine, Herzogin von Kent. Buckingham Palace bestätigte am Freitag den Tod der 92-Jährigen: «Ihre Königliche Hoheit ist letzte Nacht friedlich im Kensington Palace im Kreis ihrer Familie verstorben.»
Die Herzogin war seit 1961 mit Prinz Edward, Herzog von Kent, verheiratet – einem Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. Nach dem Tod der Queen im Jahr 2022 galt sie als das älteste noch lebende Mitglied der Royal Family.
König bekundet Anteilnahme
In der Mitteilung würdigte der Palast ihre lebenslange Hingabe für zahlreiche Organisationen, ihr Engagement für Kinder und Jugendliche sowie ihre Leidenschaft für die Musik. Katharine war selbst eine begeisterte Musikerin und setzte sich besonders für musikalische Bildung ein.
König Charles III. und Königin Camilla bekundeten ebenso wie andere Familienmitglieder ihre Anteilnahme und erinnerten an das Wirken der Herzogin. Ein digitales Kondolenzbuch soll in den kommenden Tagen eröffnet werden. Details zur Beisetzung will der Palast zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.