Buckingham Palace teilt mit Herzogin von Kent ist tot

Sven Ziegler

5.9.2025

Katharine von Kent ist gestorben. 
Getty Images 
Getty Images

Die britische Herzogin von Kent ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Laut Buckingham-Palast starb sie friedlich in Kensington Palace, umgeben von ihrer Familie.

Sven Ziegler

05.09.2025, 13:13

05.09.2025, 13:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Herzogin von Kent ist im Alter von 92 Jahren im Kensington Palace verstorben.
  • Sie war mit Prinz Edward, dem Herzog von Kent und Cousin der verstorbenen Königin Elizabeth II., verheiratet.
  • König Charles III., Königin Camilla und die gesamte Royal Family würdigen ihr Engagement für Musik und Kinder.
Mehr anzeigen

Das britische Königshaus trauert um Katharine, Herzogin von Kent. Buckingham Palace bestätigte am Freitag den Tod der 92-Jährigen: «Ihre Königliche Hoheit ist letzte Nacht friedlich im Kensington Palace im Kreis ihrer Familie verstorben.»

Die Herzogin war seit 1961 mit Prinz Edward, Herzog von Kent, verheiratet – einem Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. Nach dem Tod der Queen im Jahr 2022 galt sie als das älteste noch lebende Mitglied der Royal Family.

König bekundet Anteilnahme

In der Mitteilung würdigte der Palast ihre lebenslange Hingabe für zahlreiche Organisationen, ihr Engagement für Kinder und Jugendliche sowie ihre Leidenschaft für die Musik. Katharine war selbst eine begeisterte Musikerin und setzte sich besonders für musikalische Bildung ein.

König Charles III. und Königin Camilla bekundeten ebenso wie andere Familienmitglieder ihre Anteilnahme und erinnerten an das Wirken der Herzogin. Ein digitales Kondolenzbuch soll in den kommenden Tagen eröffnet werden. Details zur Beisetzung will der Palast zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

