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Grosse Sorge in Norwegen Königin Sonja muss wegen Herzproblemen ins Spital

dpa

27.5.2026 - 20:27

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit bekam Königin Sonja von Norwegen Herzflimmern. 
Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit bekam Königin Sonja von Norwegen Herzflimmern. 
dpa (Archivbild)

Die gesundheitlichen Probleme in Norwegens Königsfamilie nehmen kein Ende. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit schwächelt das Herz von Königin Sonja. Jetzt kam die 88-Jährige ins Spital.

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DPA, Redaktion blue News

27.05.2026, 20:27

28.05.2026, 06:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen Herzproblemen muss Norwegens Königin Sonja im Spital behandelt werden.
  • Erst letzte Woche musste die 88-Jährige wegen Vorhofflimmerns Termine absagen.
  • Sorgen gibt es auch um Kronprinzessin Mette-Marit, die an einer schweren Lungenkrankheit leidet.
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Wieder Sorgen um die norwegische Königin Sonja (88): Wegen Herzproblemen muss sie nun stationär behandelt werden. «Die Königin leidet an Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz und wurde für einige Tage zur Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert», teilte das Königshaus mit. Erst vergangene Woche musste die Norwegerin wegen Vorhofflimmerns Termine absagen.

Sorge um Europas Königinnen. Gleich zwei Königinnen kämpfen mit Gesundheitsproblemen

Sorge um Europas KöniginnenGleich zwei Königinnen kämpfen mit Gesundheitsproblemen

Für diese Woche war sie bereits krankgeschrieben und hatte eine geplante Reise in vier westnorwegische Kommunen mit ihrem Mann, König Harald V. (89), abgesagt. Zunächst hatte es jedoch vonseiten des Palasts geheissen, die Königin wolle sich zu Hause ausruhen. 

Schon Anfang 2025 war Sonja wegen Herzflimmerns nach einer Skitour ins Spital gekommen. Danach hatte man ihr einen Herzschrittmacher eingesetzt. Auch ihr Mann Harald hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde bereits am Herzen operiert. Grosse Sorgen machen sich die norwegischen Royals dazu um Kronprinzessin Mette-Marit, die an einer schweren Lungenkrankheit leidet.

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