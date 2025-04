«The Blackouts»: Nach Sensationsauftritt – St. Galler Künstlergruppe will Grossbritannien erobern Nach dem Auftritt der LED-Künstler*innen The Blackouts aus Walenstadt SG wollte der Applaus in der TV-Show «Britain's Got Talent» nicht mehr aufhören. Bereits sehen die Buchmacher die Gruppe als Sieger. blue News war bei den Proben dabei. 03.04.2025

Beim ersten Auftritt der LED-Künstler The Blackouts aus Walenstadt SG will der Applaus in der TV-Show «Britain's Got Talent» nicht enden. Jetzt gilt die Gruppe als Favorit auf den Sieg. Heute Abend findet das Halbfinal statt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die LED-Künstler*innen The Blackouts aus Walenstadt SG begeistern in der TV-Show «Britain's Got Talent».

Die Tanz- und Lichtshow kamen dermassen gut an während den Auditions im vergangenen März, dass die Jury um Simon Cowell gemeinsam den Golden Buzzer drückte. Damit zogen The Blackouts direkt ins Halbfinal ein.

Heute Abend ist es nun so weit: Im ersten von fünf Halbfinals der 18. Staffel von «Britain's Got Talent» kämpft die St. Galler Künstlergruppe um den Einzug ins Final.

Du kannst den Auftritt heute Samstag, 26. April, ab 20 Uhr, auf dem britischen TV-Sender ITV live schauen. Mehr anzeigen

Zum ersten Mal überhaupt haben es Kunstschaffende aus der Schweiz ins Halbfinal der TV-Show «Britain's Got Talent» geschafft: die LED-Künstler*innen The Blackouts aus Walenstadt SG.

Die Chancen, dass heute Abend in London die Sensation made in Switzerland eine Fortsetzung findet, ist gross:

Nachdem The Blackouts Publikum und Jury während den Auditions gleichermassen begeistert haben und deshalb den direkten Halbfinaleinzug realisiert haben, gelten sie bei den Buchmachern als Favoriten auf den Sieg.

In den vergangenen Wochen war die Truppe mit den Vorbereitungen und Proben für ihren Auftritt am heutigen Halbfinal beschäftigt. blue News war dabei – und durfte mit der Kamera auch hinter die Kulissen schauen.

