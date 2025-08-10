Goldener Leopard für Jackie Chan: «Heute bin ich 71, und kann noch immer kämpfen» Der legendäre Action-Star Jackie Chan wird vom Locarno Film Festival mit dem «Pardo alla Carriera» ausgezeichnet. blue News begleitete seinen Auftritt auf dem Red Carpet und der Piazza Grande hautnah. 10.08.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jackie Chan ist der grösste asiatische Actionstar, ein Meisterregisseur und eine feste Grösse in Hollywood.

Mit der Schauspielerei hat er bereits im Kindesalter begonnen, und Ende der 90er-Jahre erlangte er mit der Actionkomödie «Rush Hour» Weltberühmtheit.

Das Locarno Film Festival ehrt Jackie Chan für sein Lebenswerk mit dem «Pardo alla Carriera», und blue News war hautnah dabei. Mehr anzeigen

«Es gibt ein ‹Bevor› Jackie Chan und ein ‹Danach›. Er hat das Action-Kino neu erfunden und es auf einzigartige Weise mit Comedy kombiniert», sagt Festivaldirektor Giona Nazzaro über die asiatische Actionfilm-Legende auf der Piazza Grande. Die Stimmung ist ausgelassen und überall im Publikum lassen sich Shirts und Banner mit der Aufschrift «Jackie Chan» erkennen.

Voller Stolz überreicht Nazzaro seinem Ehrengast den Goldenen Leoparden, worauf dieser anmerkt, wie unglaublich schwer dieses Ding sei und damit Gelächter auslöst.

Jackie Chan hält eine schöne Rede, bedankt sich bei seinen vielen treuen Fans und bei den Kollegen seiner Produktionsfirma JCE Movies Limited, die ihn immer gut ausschauen lassen haben.

Seit 64 Jahren im Filmgeschäft

Er erzählt eine Anekdote aus der Jugend, als er seinem Vater den ganzen Tag beim Kochen zuschaute. Der Vater fragte ihn: «Sohn, ich bin 60, und kann noch immer kochen. Kannst du noch kämpfen, wenn du 60 bist?»

«Heute bin ich 71, und kann noch immer kämpfen», bemerkt Jackie dazu stolz. Seit unglaublichen 64 Jahren ist er schon als Schauspieler tätig.

Zum Abschied gibt es von dem Ausnahmekünstler noch ein «Ti amo!» für das Publikum.

Im Anschluss an die Award-Zeremonie wird auf der Piazza Grande Jackie Chans Action-Klassiker «Police Story» (1985) gezeigt. Der Film ist einer seiner ersten Grosserfolge, bei denen er sowohl die Hauptrolle als auch die Regiearbeit übernahm.

