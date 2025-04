Kinostart «Drop»: Meghann Fahy und Brandon Sklenar im Interview Im Thriller «Drop» wird ein harmloses Date zum Albtraum. blue News hat mit den Hauptdarstellern Meghann Fahy und Brandon Sklenar über beängstigende Textnachrichten, die Gefahren der modernen Technologien und Red Flags beim Daten gesprochen. 11.04.2025

Im Thriller «Drop» verwandeln bedrohende Nachrichten eines Unbekannten ein harmloses Date in einen Albtraum. Vor welchen Mitteilungen sich die Hauptdarsteller fürchten und was beim Daten ihre Red Flags sind, erfährst du im Video.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Christopher Nolans neustem Thriller «Drop» wird ein romantisches erstes Date zum Albtraum.

Eine alleinerziehende Mutter erhält bedrohliche Handy-Nachrichten eines Unbekannten. Befolgt sie dessen Anweisungen nicht, wird ihr Sohn umgebracht.

blue News hat mit dem Regisseur und den beiden Hauptdarstellern Meghann Fahy und Brandon Sklenar über die Dreharbeiten gesprochen.

Worum geht's im Thriller «Drop»? Die alleinerziehende Violet, gespielt von Meghann Fahy, wagt sich nach Jahren wieder auf ein erstes Date. Was als romantischer Abend mit dem charmanten Fotografen Henry beginnt, entwickelt sich schnell zum Albtraum. Anonyme und immer bedrohlicher werdende Nachrichten auf ihrem Handy zwingen sie dazu, verstörende Befehle auszuführen. Jede falsche Bewegung könnte das Leben ihres Sohnes und ihrer Schwester kosten.

Mit «Drop – Tödliches Date» kehrt Regisseur Christopher Landon ins Thriller-Genre zurück und sorgt für Hochspannung à la «Happy Deathday». Wie Landon blue News erzählt, entstand die Grundidee während eines Urlaubs von Produzent Cameron Fuller. Dieser erhielt beim Abendessen mysteriöse Handy-Nachrichten – sogenannte «Drops» – von einer unbekannten Person im selben Restaurant. Ob sie herausfinden konnten, wer diese verschickt hat, erfährst du im Video-Interview mit dem Regisseur unten im Artikel.

Bedrohende Nachrichten hat der Cast zum Glück noch nie erhalten. Brandon Sklenar, der Henry spielt, verrät aber, was ihm Angst machen würde: «Es wäre echt gruslig, wenn man die Nachricht 'Deine Schnürsenkel sind offen' erhalten würde, und sie wären wirklich offen». Meghann Fahy fügt an: "Es ist erschreckend, wie viel wir mit modernen Technologien über andere herausfinden können. Anhand einer Lampe in einem Foto können wir ihren Standort ermitteln."

«Drop» lebt von seiner starken Hauptdarstellerin Meghann Fahy (bekannt aus der Serie «White Lotus») und einer fesselnden visuellen Inszenierung, die für Unbehagen sorgt. Die Bedrohung übers Smartphone trifft dabei den Nerv der Zeit. Der Film verarbeitet auch ernste Themen wie häusliche Gewalt und emotionales Trauma. Über weite Strecken mitreissend, wird die Handlung gegen Ende etwas überzogen und vorhersehbar.

