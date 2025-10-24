  1. Privatkunden
«Zivadiliring» im Hallenstadion «Hey Männer, ich verstehe keinen Single, der nicht bei uns auftaucht»

Bruno Bötschi, Evita Rauber und Adrian Kammer

24.10.2025

«Zivadiliring» im Hallenstadion: «Hey Männer, ich verstehe keinen Single, der nicht im Hallenstadion auftaucht»

Maja Zivadinovic, Yvonne Eisenring und Gülsha Adilji füllen das Zürcher Hallenstadion. Dabei fing das Jahr schlecht an. Wie doch noch alles gut kam für die «Zivadiliring»-Podcasterinnen? blue News weiss es.

21.10.2025

Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic füllen das Zürcher Hallenstadion. Dabei fing das Jahr ganz schlecht an. Wie doch noch alles gut kam für die «Zivadiliring»-Podcasterinnen? blue News weiss es.

,

Bruno Bötschi, Evita Rauber und Adrian Kammer

24.10.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die drei «Zivadiliring»-Podcasterinnen Maja Zivadinovic, Yvonne Eisenring und Gülsha Adilji treten am Sonntag im ausverkauften Hallenstadion in Zürich auf.
  • Das Leben spielt manchmal verrückt. Umso wichtiger, dass Frauen darüber sprechen: In den Diskussionen von Adilji, Eisenring und Zivadinovic gibt es kaum ein Tabu.
  • Das «Zivadiliring»-Erfolgsgeheimnis? Antwort Zivadinovic: «Unser Geheimnis ist, dass wir keines haben. Wir haben kein Ziel, keinen Plan und keine Vision.»
Mehr anzeigen

Das Jahr fing schlecht an (Rauswurf beim SRF) – umso besser endet es nun: Auftritt im innert zehn Tagen ausverkauften Hallenstadion in Zürich.

Die drei «Zivadiliring»-Podcasterinnen Maja Zivadinovic, Yvonne Eisenring und Gülsha Adilji lassen sich von solchen Tiefs und Hochs kaum aus der Ruhe bringen und schlafen nachts nach wie vor tief und fest. Eisenring findet das allerdings «etwas verdächtig».

«Einmaliges Takeover». «Zivadiliring» wird SRF-Show von Stefan Büsser übernehmen

Jetzt stehen die drei «Zivadiliring»-Frauen kurz vor ihrem bisher grössten Auftritt auf einer Bühne:

Am kommenden Sonntag, 26. Oktober, 19 Uhr, tritt das Trio vor über 10’000 Zuschauerinnen (und einigen Zuschauern) im Hallenstadion auf. Momoll, es ist das erste Mal überhaupt, dass dies einem Podcast-Format gelungen ist.

Gülsha Adilji: «Wir sind sehr lustig»

Was ist das «Zivadiliring»-Erfolgsgeheimnis? Antwort Zivadinovic: «Unser Geheimnis ist, dass wir keines haben. Wir haben kein Ziel, keinen Plan und keine Vision.»

Adilji will das so nicht stehen lassen: «Wir sind sehr lustig und wir sind drei Geschichtenerzählerinnen. Das ist unsere Leidenschaft, das ist unser Beruf.»

Im September 2021 wurde der Podcast «Zivadiliring» lanciert. Der grosse Erfolg habe auch Schattenseite, sagt Yvonne Eisenring: «Wir müssen vor lauter Business-Meetings heute stärker darauf achten, dass wir als Freundinnen noch stattfinden.»

Wird Frau mit so einem Podcast reich?

Was zudem auffällt: Die Bühnenshows von «Zivadiliring» werden von 90 Prozent Frauen besucht. Adilji hätte es zwar gerne anders, denn in ihrem Podcast würden die Männer viel über Frauen, Liebe und Beziehungen erfahren.

Nach Rauswurf beim SRF. Der Podcast «Zivadiliring» ist zurück – und sorgt für Überraschung

Derweil Eisenring lachend anfügt, dass am kommenden Sonntag der grösste Singlemarkt der Schweiz im Hallenstadion in Zürich stattfinden werde: «Hey Männer, ich verstehe keinen Single, der nicht im Hallenstadion auftaucht.»

Wer ist die Mentorin, wer die Macherin – und wer kann am besten motivieren? Welche der drei «Zivadiliring»-Podcasterin erzählt am liebsten über ihr Sex- und Liebesleben? Und wird Frau mit so einem Podcast reich?

Im obigen Video findest du all diese Antworten – und noch viel mehr.

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann, Sängerin: «Jetzt zu sterben wäre okay, aber ich würde mich ärgern, weil ...»

Stefanie Heinzmann ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Ein Gespräch mit der Walliserin über ihr neues Album, ihre Schutzschilder – und warum sie mit 16 davon träumte, Bestatterin zu werden.

09.10.2025

Bötschi fragt. Gülsha Adilji: «Es war schön. Ich höre mich gern reden»

Bötschi fragtGülsha Adilji: «Es war schön. Ich höre mich gern reden»

SRF wirft «Zivadiliring» raus. «Wir haben keine Lohnerhöhung gefordert»

SRF wirft «Zivadiliring» raus«Wir haben keine Lohnerhöhung gefordert»

Speed-Date mit Yvonne Eisenring. «Ich küsse lieber mit Zunge»

Speed-Date mit Yvonne Eisenring«Ich küsse lieber mit Zunge»

