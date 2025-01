Jocelyn Wildenstein starb am 31. Dezember 2024 in Paris. Die Jetsetterin aus Lausanne wurde 84 Jahre alt. Bild: Ali Haider/epa/dpa

Jocelyn Wildenstein starb am 31. Dezember 2024 in einem Hotelzimmer in Paris. Die Society-Lady, die in Lausanne aufgewachsen ist, wurde 84 Jahre alt. Nun wurde bekannt, wo sie ihre letzte Ruhe finden soll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die als «Katzenlady» oder «Catwoman» bekannte Society-Dame Jocelyn Wildenstein starb im Alter von 84 Jahren am 31. Dezember 2024 in einem Hotelzimmer in Paris.

Nun wurde bekannt, wie die Beerdigung der in Lausanne geborenen und aufgewachsenen Jetstetterin ablaufen und wo sie begraben werden soll.

Nach der Einäscherung des Leichnams sowie einer privaten Trauerfeier in Paris soll Wildenstein auf der familieneigenen Ranch in Kenia ihre letzte Ruhe finden. Mehr anzeigen

Jocelyne Wildenstein, bekannt als «Katzenfrau» oder «Catwoman», starb an Silvester im Schlaf in einer Hotelsuite in Paris. Sie erlitt eine tödliche Lungenembolie.

Die gebürtige Lausannerin, deren Aussehen sie einst weltberühmt machte, wurde laut dem Magazin «People» von ihrem langjährigen Lebenspartner, dem Modedesigner Lloyd Klein, tot in ihrem Bett aufgefunden.

Nun wurden erste Details über die Beerdigung Wildenstein bekannt. Laut dem US-amerikanischen Online-Portal TMZ soll ihre Asche nach Kenia überführt werden. «Sie liebte Kenia, es ist der passende Ort für ihre letzte Ruhe», so Lloyd.

Private Trauerfeier in Paris geplant

Jocelyne Wildensteins letzte Ruhestätte wird neben ihren Eltern sein, deren sterblichen Überreste ebenfalls auf der familieneigenen Ranch in Kenia begraben worden sind.

Vor der Überführung nach Afrika soll, gemäss Llyod Klein, während einer «kleinen und privaten» Trauerfeier der verstorbenen Jocelyne Wildenstein in Paris gedacht werden.

Wildenstein wurde in den 1990er Jahren nicht nur für ihre markanten Gesichtszüge bekannt, die sie durch zahlreiche Schönheitsoperationen erlangt hatte und der Jetsetterin ihren Spitznamen einbrachte, sondern auch für ihr spektakuläres öffentliches Leben.

Im «Tages-Anzeiger» war 2013 zu lesen: «Jocelyn Wildenstein verwandelte sich mithilfe von rund vier Millionen Dollar und hinlänglich skrupellosen plastischen Chirurgen Schritt für Schritt in eine Art Katzenwesen ...»

Besonders grosse Aufmerksamkeit erhielt die Jetsetterin in den 1990er-Jahren durch ihre millionenschwere und öffentlich ausgetragene Scheidung von Alec Wildenstein, dem Sohn der reichsten Kunsthändler-Dynastie der Welt.

