Jan Böhmermann und Olli Schulz haben für den österreichischen Sender FM4 den ESC kommentiert: So haben die deutschen «Fest und flauschig»-Stars Nemos Auftritt gesehen.

Jan Böhmermann und Olli Schulz haben für den österreichischen Sender FM4 den ESC kommentiert.

Schulz nennt Nemo noch vor Beginn der Show als seinen Favoriten.

Der Musiker und der TV-Moderator sind von Nemos Auftritt begeistert und fiebern bei der Punktevergabe mit der Schweiz mit. Mehr anzeigen

Bei Olli Schulz ist Nemo schon vor Beginn des Eurovision Song Contests gesetzt: Der Musiker und «Fest und flauschig»-Podcast-Partner von Jan Böhmermann nennt den Schweizer und den Irischen Beitrag als seine Favoriten.

Böhmermann und Schulz kommentieren den Grand Prix de la Chanson dieses Jahr zum zweiten Mal für den österreichischen Sender FM4: Nemos Auftritt beeindruckt die beiden Deutschen nachhaltig.

Olli Schulz (links) und Jan Böhmermann kommentieren für den österreichischen Sender FM4 den ESC in Malmö. Screenshot: FM4/ORF

«Ich mag Nemo sehr gerne» erklärt Schulz noch, bevor «The Code» beginnt. «Ich habe Nemo eben noch umarmt. Nemo hat gesagt: ‹Grosser Fan!› Das kann ich nur zurückgeben.» «Ich habe Nemo vorhin zugenickt», ergänzt Böhmermann eifrig. «Er hat mich erkannt, ich habe ihn erkannt.»

Was den Auftritt ausmachen wird, sagt Schulz schon vor dessen Start: «Nemo hat einen mega Song, [er ist] mega fit, mega in shape. Nemo hat die Idee für das, was er gleich macht, glaube ich vom Spielplatz. Weisst du, was er gleich auf der Bühne macht?», fragt er seinen Co-Kommentator. «Alter, ja, mit dieser Drehscheibe», entgegnet Böhmermann.

«Hier ist Nemo für die Schweiz, das Österreich für Reiche»

«Die Idee ist ihm auf dem Kinderspielplatz gekommen», legt Schulz nach, und Böhmermann kündigt an: «Hier ist Nemo für die Schweiz, das Österreich für Reiche.» Dann legt der 24-Jährige mit dem Lied los, das den ESC an diesem Abend gewinnen wird.

Nemo am 11. Mai in Malmö: Für ihn stehen Böhmermann und Schulz auf. KEYSTONE

Das Duo hört dem Schweizer lange schweigend zu, bis Schulz die rhetorische Frage stellt: «Ist das 'ne geile Nummer?» «Wir stehen hier beide in der [Kommentatoren-]Kabine», erläutert Böhmermann, «um diese Performance zu sehen: Wahnsinn!» «Und dann noch jeden Ton zu treffen und so auf der Bühne abzugehen» staunt Schulz. «Wahnsinn», wiederholt Böhmermann.

«Wahnsinnig gut, oder?», zeigt sich Schulz angetan. «Auch die artistische Komponente ist echt krass», lobt Böhmermann. «Das zu machen und so zu singen: Alter!» «Gewinnt», schiebt sein Partner nach. «Ich sag jetzt mal: Nemo gewinnt», legt sich Schulz fest, noch bevor das Lied verstummt.« «Und es ist ein Statement für all' die non binary folks da draussen», freut sich Böhmermann. «Megageil!»

«Alle lieben Nemo»

«Megageil, oder?», bestätigt Schulz. «Perfekt gesungen, mega Performance. Und weisst du, was ich gemacht hab'? Ich bin zu Nemo hin und hab' ihm gesagt: ‹Du machst das heute Abend!›» «Wenn Nemo gewinnt, ist das dein Verdienst», lästert Böhmermann. «Nein, das ist nicht mein Verdienst, aber wenn er gewinnt, gebe ich einen aus heute Abend.»

Nemo hat Böhmermann und Schulz restlos überzeugt. KEYSTONE

Als die Jury-Punktevergabe beginnt, sehen sich die Deutschen in Diensten des ORF in ihrer Begeisterung bestätigt. «Es ist ja auch das Schweizerkreuz», sagt Böhmermann mit Blick auf die Bühne und lobt nochmal Nemos «tolles Kostüm». «Er hat delievert», findet Schulz, als sich die Schweiz an die Spitze setzt.

Immer wieder hagelt es nun 12 Punkte: «First non binary ESC-Winner – das wär so geil», frohlockt Böhmermann. «Alle lieben die Schweiz.» «Alle lieben Nemo», schliesst sich Schulz an. «Nemo macht das klar», legt er sich fest, als das Nachbarland Italien 12 Punkte in den Norden vergibt. Anders als unser nördlicher Nachbar: Aus Deutschland kommen nur 5 Punkte.

«Auf Nemo! Auf die Schweiz!»

Die Höchstpunktzahl der deutschen Jury geht an Schweden. Das kann Jan Böhmermann so gar nicht nachvollziehen, da «die ganze Welt gerade auf die Schweiz schaut». Später doppelt der 43-Jährige nach: «Wie alle zuverlässig auf Nemo abfahren. Zu Recht. Und Deutschland wählt Schweden...»

Als dann die Ergebnisse des Televotings eintrudeln, werden die erklärten Nemo-Fans etwas nervös. «Das sollte doch mit dem Teufel zugehen...», heisst es, nachdem erst Israel und dann die Ukraine die Schweiz überholt. «Wenn Nemo nicht mindestens 600 Punkte kriegt...», meint Schulz, als Kroatien sich an die Spitze setzt. «183 Punkte, dann gewinnt die Schweiz», sagt Böhmermann. «Bitte, bitte, bitte», fiebert Schulz mit.

Und dann brüllen die beiden in die Mikrofone: «Jaaaaaa!!!» «Geil! Mega», freut sich Schulz. «Alles andere wäre nicht gerechtfertigt gewesen.» «Prösterchen», kontert Böhmermann: «Auf Nemo! Auf die Schweiz!» «Sowas von verdient», bekräftigt Schulz. «Mich freut das voll!»

Nemo hat die FM4-Kommentatoren auf ganzer Linie überzeugt. Nun wird das Duo wohl im kommenden Jahr den ESC «in Österreichs coolsten Nachbarland» kommentieren, wie Böhmermann sagt. «Ist das nicht schön?»