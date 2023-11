Schauspieler Barton Cowperthwaite und Casimere Jollette in der Netflix-Serie «Dein letztes Solo» (2020). Netflix

Bei Schauspieler Barton Cowperthwaite wurde ein Gehirntumor entdeckt. Der 31-jährige Netflix-Darsteller postet die Diagnose auf Social Media und zeigt sich hoffnungsvoll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Schauspieler Barton Cowperthwaite hat auf Instagram seine Diagnose veröffentlicht.

Der 31-Jährige leidet an einem seltenen zitronengrossen Hirntumor. Nun sammelt er Geld für seine Operation.

Barton Cowperthwaite ist Schauspieler und Balletttänzer. Er hat in der Netflix-Serie «Dein letztes Solo» («Tiny Pretty Things») im Jahr 2020 mitgewirkt. Mehr anzeigen

Beim amerikanischen Netflix-Darsteller Barton Cowperthwaite (31) wurde ein Hirntumor in der Grösse einer Zitrone diagnostiziert.

«Wenn das Leben dir Zitronen gib, mach Limonade draus!», schreibt Cowperthwaite in einem neuen Post auf Instagram.

Der 31-Jährige zeigt sich trotz Erkrankung stark und optimistisch.

Fans geben Barton Cowperthwaite Kraft

Barton Cowperthwaite kämpft öffentlich gegen seine Krankheit. Kürzlich postete er ein Bild von sich im Spital-Nachthemd. Er zeigt sich zuversichtlich bei seinen 180'000 Followern auf Instagram. Cowperthwaite macht das Victory-Zeichen. «Also, gestern haben sie ein Gliom, mindestens der Stufe 2, entdeckt», schreibt er zum Foto. «Die einzige Behandlungsmöglichkeit für so etwas ist eine Hirnoperation», fährt der 31-Jährige fort.

Gliome sind primäre Tumoren des zentralen Nervennervensystems. Sie kommen vor allem im Gehirn, selten aber auch im Rückenmark vor, schreibt die deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie auf der Homepage.

Auf Social Media erhält der Netflix-Darsteller viele aufmunternde Botschaften und wird für seinen mutigen Umgang mit der Erkrankung gelobt.

In einem kürzlich hochgeladenen Videopost richtet Barton Cowperthwaite dankbare Worte an seine Follower: «Die Resonanz und der Umfang an Unterstützung waren absolut umwerfend und Worte können meine Dankbarkeit nicht ausdrücken», sagt der 31-Jährige und doppelt nach: «Ich bin einfach überwältigt.» Via Social Media sammelt er Geld für die bevorstehende teure Operation.

