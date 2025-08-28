Sängerin Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce wollen heiraten. Die Veltins-Arena auf Schalke bietet ihnen dafür die hauseigene Kapelle an. (Archivbild) dpa

US-Superstar Taylor Swift und ihr Verlobter Travis Kelce dürften zurzeit auf der Suche nach einer geeigneten Hochzeits-Location ein. Jetzt kommt ein Vorschlag aus dem Herzen des Ruhrgebiets.

dpa/Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt, nur wo sollen die Sängerin und der NFL‑Spieler heiraten?

Nun haben die Verlobten ein verlockendes Angebot bekommen.

Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen bietet den beiden für die Trauung ihre hauseigene Kapelle an.

«Suchen Sie nach einem Ort für Ihre Hochzeit?», fragt die Arena in einem Instagram-Video. Mehr anzeigen

Pop‑Superstar Taylor Swift und NFL‑Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. Nun ist die Frage: Wo wird die Hochzeit stattfinden? Die Veltins-Arena in Gelsenkirchen, die Heimspielstätte des FC Schalke 04, hat dem Glamour-Paar dafür ihre hauseigene Kapelle angeboten.

Die Arena veröffentlichte ein Video auf ihrem Instagram-Kanal und fragte «Looking for a wedding location?», also «Suchen Sie nach einem Ort für Ihre Hochzeit?» Dann folge ein Angebot: «Wir haben vielleicht den perfekten Ort…». Vertagt wurden dazu die Accounts der beiden verlobten Stars. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete darüber.

In der Kapelle, in der ein katholischer und ein evangelischer Pfarrer wirken, sind den Angaben zufolge schon über 2.000 Kinder getauft worden, 1.000 Trauungen und Jubiläen wurden gefeiert.

Kelce hat gute Erinnerungen an «Gelsingerken»

Noch kürzlich hatten Taylor Swift und Travis Kelce von den Fans in Gelsenkirchen geschwärmt. Er erinnere sich noch genau an «Gelsingerken», sagte der Footballer in seinem Podcast «New Heights».

Im Sommer vergangenen Jahres hatte Taylor Swift dort mit ihrer «Eras Tour» drei ausverkaufte Shows gegeben. Nach einer Petition einer Schülerin und Swift-Anhängerin vom Niederrhein benannte sich die vom Strukturwandel gebeutelte Ruhrgebietsstadt sogar temporär in «Swiftkirchen» um.