Hochzeits-Eklat und Instagram-Abrechnung – so titeln britische Medien zum Beckham-Streit

In den englischsprachigen Medien sorgen Brooklyns explosive Vorwürfe gegen seine Eltern Victoria und David für Schlagzeilen. Und die Beckhams? Schweigen eisern. Eine Übersicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Brooklyn Peltz Beckham erhebt auf Instagram schwere Vorwürfe gegen seine Eltern David und Victoria Beckham, darunter emotionale Manipulation, Kontrolle und Sabotage seiner Beziehung zu Nicola Peltz.

Zentrale Streitpunkte sind Nicolas geplatztes Hochzeitskleid, ein umstrittener Hochzeitstanz sowie angeblicher familiärer Ausschluss und Druck zur Abgabe der Namensrechte.

Medienberichte und Aussagen von Beteiligten widersprechen teilweise Brooklyns Darstellung, während er selbst jegliche Versöhnung ablehnt und von einem endgültigen Bruch mit seiner Familie spricht. Mehr anzeigen

Brooklyn Peltz-Beckham erhebt auf Instagram schwere Vorwürfe gegen seine Eltern David und Victoria Beckham.

Wir haben einen Blick in die englischen Medien geworfen – und so berichten sie über das Zerwürfnis:

«The Sun» titelt: «Stylistin sagt, das Hochzeitskleid sei ‹ein Jahr in Arbeit› gewesen – widerspricht damit Behauptungen»

Brooklyn Beckham hat öffentlich schwere Vorwürfe gegen seine Eltern, speziell seine Mutter Victoria Beckham, erhoben – darunter, dass sie angeblich Nicola Peltz’ Hochzeitskleid «in letzter Minute» abgesagt habe.

Doch diese Darstellung gerät nun ins Wanken: Gegenüber «The Sun» widerspricht Stylistin Leslie Fremar den Aussagen von Brooklyn Beckham deutlich. Sie betont, dass das Hochzeitskleid von Nicola Peltz keineswegs ein spontaner Ersatz gewesen, sondern rund ein Jahr lang geplant und vorbereitet worden sei. Damit stellt sie Brooklyns Version der Ereignisse öffentlich infrage – und heizt das Familien-Drama um die Beckhams weiter an.

«Daily Mail» titelt: «Vogue widerspricht Brooklyns Tanz-Vorwurf gegen Victoria Beckham»

Der Streit um den Hochzeitstanz wird zum Symbol eines tiefen Risses in der Beckham-Familie.

Während Brooklyn Beckham seine Mutter öffentlich beschuldigt, ihm den wichtigsten Moment seines Hochzeitstags genommen zu haben – sie habe sich unangemeldet seinen ersten Tanz mit seiner Frau «gekapert» –, zeichnet der offizielle Bericht der US-Vogue ein deutlich anderes Bild, berichtet nun die «Daily Mail».

Auch beim Hochzeitskleid widersprechen frühere Aussagen von Stylisten seiner Darstellung.

«People» titelt: «Ex-Assistentin von David Beckham reagiert auf Angriff auf seine Eltern: ‹Die Wahrheit kommt immer ans Licht›››

Rebecca Loos, die frühere persönliche Assistentin von David Beckham, hat sich laut «People» öffentlich zu Brooklyns Abrechnung mit seinen Eltern geäussert.

Nachdem Brooklyn Beckham David und Victoria Beckham in emotionalen Instagram-Posts beschuldigt hatte, seine Ehe mit Nicola Peltz sabotieren zu wollen, stellte sich Loos demonstrativ hinter ihn. In den Kommentaren schrieb sie, sie sei froh, dass Brooklyn endlich für sich selbst einstehe, und erklärte: «Die Wahrheit kommt immer ans Licht.»

Zudem sagte sie, sie habe Nicola Peltz sehr bedauert, da sie «zu gut wisse, wie sie sein können».

Loos hatte 2003 für David Beckham gearbeitet und später behauptet, eine Affäre mit ihm gehabt zu haben. Die Beckhams haben sich zu den Aussagen bislang nicht öffentlich geäussert.

Page Six titelt: «Warum Brooklyn Beckham endlich ausgerastet ist – Der Wendepunkt im explosiven Streit»

Brooklyn Beckham hat laut «Page Six» einen endgültigen Bruch mit seinen Eltern David und Victoria Beckham vollzogen.

Ein Insider spricht von einem massiven Vertrauensverlust, der vergangene Woche den Wendepunkt markiert habe – kurz bevor Brooklyn sein explosives Statement veröffentlichte.

Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz hätten demnach lange versucht, den Konflikt privat zu klären, doch das Vertrauen sei endgültig zerstört gewesen. Besonders frustriert habe das Paar, immer wieder Berichte zu lesen, die ihrer Ansicht nach nicht der Wahrheit entsprachen.

Brooklyn wirft seinen Eltern vor, Medien gezielt zu nutzen, um ihr Image zu schützen und seine Ehe zu sabotieren. Zudem spricht er von Kontrolle, angeblichen Bestechungsversuchen rund um die Rechte an seinem Namen und von dem umstrittenen Hochzeitstanz mit seiner Mutter. David und Victoria Beckham haben sich bislang nicht öffentlich geäussert, sollen laut Insidern aber weiterhin auf eine Versöhnung hoffen.

«Guardian» titelt: «Brooklyn Peltz Beckham: ‹Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen›»

Brooklyn Peltz Beckham hat auf Instagram erstmals offen über den Bruch mit seinen Eltern David und Victoria Beckham gesprochen und erklärt, er wolle keine Versöhnung.

Er wirft ihnen vor, jahrelang die öffentliche Darstellung der Familie kontrolliert und versucht zu haben, seine Ehe mit Nicola Peltz zu sabotieren.

Laut Brooklyn haben seine Eltern wiederholt falsche Geschichten an die Medien gegeben, um ihr Image zu schützen. Zudem behauptet er, Victoria Beckham habe die Anfertigung von Nicolas Hochzeitskleid kurzfristig abgesagt und ihn vor der Hochzeit unter Druck gesetzt, die Rechte an seinem Namen abzutreten.

Auch schildert er einen demütigenden Moment bei der Hochzeit, bei dem seine Mutter den ersten Tanz «gekapert» habe.

Brooklyn sagt, seine Frau sei von seiner Familie respektlos behandelt und von wichtigen Anlässen ausgeschlossen worden.

Seitdem er Abstand halte, leide er nicht mehr unter Angstzuständen und wünsche sich nur noch Ruhe, Privatsphäre und ein glückliches Familienleben, schreibt der «Guardian».

Die sechs Posts auf einen Blick: Post 1 : «Ich war jahrelang still und habe alles dafür getan, diese Angelegenheiten privat zu halten. Leider sind meine Eltern und ihr Team weiterhin an die Presse gegangen, sodass mir keine andere Wahl blieb, als selbst zu sprechen und die Wahrheit über zumindest einen Teil der gedruckten Lügen zu sagen. Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich werde nicht kontrolliert – ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein. Mein ganzes Leben lang haben meine Eltern die Erzählungen in den Medien über unsere Familie kontrolliert. Inszenierte Social-Media-Beiträge, Familienauftritte und unauthentische Beziehungen waren fester Bestandteil des Lebens, in das ich hineingeboren wurde. In letzter Zeit habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie weit sie gehen, um unzählige Lügen in den Medien zu platzieren – meist auf Kosten unschuldiger Menschen –, nur um ihre eigene Fassade aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube daran, dass die Wahrheit am Ende immer ans Licht kommt.»

Post 2 : «Meine Eltern haben seit vor meiner Hochzeit unermüdlich versucht, meine Beziehung zu sabotieren – und das hat bis heute nicht aufgehört. Meine Mutter zog es in letzter Minute zurück, Nicolas Hochzeitskleid zu machen, obwohl Nicola sich sehr darauf gefreut hatte, ihr Design zu tragen. Dadurch war sie gezwungen, kurzfristig ein neues Kleid zu finden. Wochen vor unserem grossen Tag setzten mich meine Eltern wiederholt unter Druck und versuchten, mich dazu zu bringen, die Rechte an meinem Namen abzugeben – was Auswirkungen auf mich, meine Frau und unsere zukünftigen Kinder gehabt hätte. Sie bestanden darauf, dass ich vor der Hochzeit unterschreibe, da der Vertrag dann in Kraft getreten wäre. Mein Zögern beeinflusste die Auszahlung, und seitdem haben sie mich nie mehr gleich behandelt. Während der Hochzeitsplanung ging meine Mutter sogar so weit, mich als ‹böse› zu bezeichnen, weil Nicola und ich beschlossen hatten, meine Nanny Sandra und Nicolas Nanni an unserem Tisch zu platzieren, da beide keine Ehemänner hatten. Beide unsere Eltern hatten eigene Tische, die direkt neben unserem standen.»

Post 3: «In der Nacht vor unserer Hochzeit sagten Familienmitglieder mir, Nicola sei ‹nicht blutsverwandt› und ‹nicht Teil der Familie›. Seit dem Moment, in dem ich begonnen habe, für mich selbst und meine Familie einzustehen, bin ich endlosen Angriffen meiner Eltern ausgesetzt – sowohl privat als auch öffentlich –, die auf ihre Anweisung hin an die Presse gelangten. Selbst meine Brüder wurden dazu gebracht, mich in den sozialen Medien anzugreifen, bevor sie mich letzten Sommer plötzlich überall blockierten. Meine Mutter unterbrach meinen ersten Hochzeitstanz mit meiner Frau, der Wochen im Voraus geplant war – zu einem romantischen Lied. Vor rund 500 Hochzeitsgästen rief Marc Anthony mich auf die Bühne, wo eigentlich mein romantischer Tanz mit meiner Frau vorgesehen war. Stattdessen wartete dort meine Mutter darauf, mit mir zu tanzen. Sie tanzte auf sehr unangebrachte Weise mit mir vor allen Anwesenden. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so unwohl oder gedemütigt gefühlt. Wir wollten unser Eheversprechen erneuern, um neue Erinnerungen an unseren Hochzeitstag zu schaffen – Erinnerungen, die uns Freude und Glück bringen und nicht Angst und Peinlichkeit.»

Post 4 : «Meine Frau wurde von meiner Familie wiederholt respektlos behandelt – egal, wie sehr wir versucht haben, als Einheit zusammenzufinden. Meine Mutter hat mehrfach Frauen aus meiner Vergangenheit wieder in unser Leben gebracht, in einer Weise, die klar darauf abzielte, uns beide in eine unangenehme Situation zu bringen. Trotzdem reisten wir nach London zu meinem Vater, um seinen Geburtstag zu feiern, wurden dort jedoch eine Woche lang abgewiesen, während wir im Hotel warteten und versuchten, Zeit mit ihm zu verbringen. Er lehnte all unsere Kontaktversuche ab, ausser wenn es um seine grosse Geburtstagsfeier mit Hunderten von Gästen und Kameras an jeder Ecke ging. Als er schliesslich einem Treffen zustimmte, geschah dies unter der Bedingung, dass Nicola nicht dabei sein dürfe. Das war ein Schlag ins Gesicht. Später, als meine Familie nach Los Angeles reiste, weigerten sie sich vollständig, mich zu sehen.»

Post 5: «In meiner Familie haben öffentliche Selbstdarstellung und Werbepartnerschaften oberste Priorität. Die Marke Beckham steht an erster Stelle. Familiäre ‹Liebe› wird daran gemessen, wie viel man in den sozialen Medien postet oder wie schnell man alles stehen und liegen lässt, um für ein Familienfoto aufzutauchen – selbst wenn das auf Kosten beruflicher Verpflichtungen geht. Wir sind jahrelang extra angereist, um bei jeder Modenschau, jeder Party und jedem Pressetermin Präsenz zu zeigen und unsere ‹perfekte Familie› zu inszenieren. Doch als meine Frau meine Mutter einmal um Unterstützung bat, um während der Brände in Los Angeles geretteten Hunden zu helfen, lehnte sie ab.»

Post 6: «Die Darstellung, dass meine Frau mich kontrolliere, ist völlig verdreht. Tatsächlich wurde ich den grössten Teil meines Lebens von meinen Eltern kontrolliert. Ich bin mit starker Angst aufgewachsen. Zum ersten Mal in meinem Leben ist diese Angst verschwunden, seit ich mich von meiner Familie distanziert habe. Ich wache jeden Morgen dankbar für das Leben auf, das ich gewählt habe, und habe Frieden und Erleichterung gefunden. Meine Frau und ich wollen kein Leben, das von Image, Medien oder Manipulation geprägt ist. Alles, was wir wollen, sind Frieden, Privatsphäre und Glück – für uns und unsere zukünftige Familie.» Mehr anzeigen

