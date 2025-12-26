«Höhle der Löwen»-Investor stürzt mit Flugtaxi-Start-up ab

Bei dem Investment in ein Flugtaxi-Unternehmen konnte sich Frank Thelen nicht auf seine sonst oft so gute Intuition verlassen (Archivbild). Carsten Koall/dpa

«Höhle der Löwen»-Star Frank Thelen glaubte an die Flugtaxi-Zukunft – und verlor viel Geld. Jetzt spricht er erstmals über das bittere Ende seines Investments in Lilium.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Investor Frank Thelen, bekannt durch die TV-Show «Die Höhle der Löwen» verlor Millionen mit dem gescheiterten Flugtaxi-Start-up Lilium, das er trotz wachsender Zweifel lange unterstützte.

In einem Podcast sprach er von einer seiner «schlimmsten Niederlagen» und beklagte den Totalverlust von Liliums geistigem Eigentum. Mehr anzeigen

In der VOX-Show «Die Höhle der Löwen» stellte Frank Thelen sein Gespür als Investor schon viele Male unter Beweis. Doch selbst einen Profi kann die Intuition täuschen: Mit grossen Hoffnungen hatte Thelen das Flugtaxi-Start-up Lilium unterstützt. Am Ende entpuppte sich das Millioneninvestment des 50-Jährigen aber als Luftnummer – das junge Unternehmen scheiterte. Das sei eine seiner «schlimmsten Niederlagen» gewesen, gab Thelen nun im «OMR Podcast» zu.

Zunächst habe er gedacht, Lilium könne der «Hoffnungsschimmer für Europa» sein. Auch deshalb habe er bis kurz vor dem Ende des Unternehmens immer wieder nachinvestiert. «Es dann wirklich endgültig scheitern zu sehen, und zu sehen, dass das Intellectual Property verscherbelt wird für ein paar Euro und meiner persönlichen Einschätzung nach wirklich nichts von Lilium übrig bleiben wird, (...) war ein brutaler Niederschlag für mich persönlich», räumte der Investor ein und fügte hinzu: «Sicherlich habe ich damit auch ganz viel Geld verloren.»

Thelen über OpenAI: «Ist ein Fragezeichen, ob die überleben»

Spannend war derweil die Prognose, die Frank Thelen OpenAI ausstellte. «Es ist für mich wirklich ein Fragezeichen, ob die überleben», bekannte er zum Unternehmen hinter ChatGPT skeptisch. Sollte sich am Kapitalmarkt ein gegenläufiger Trend zur aktuellen Entwicklung abzeichnen, sehe er OpenAI «sehr schnell in sehr, sehr kritisches Fahrwasser kommen». Bei Mitbewerbern wie Google sehe Thelen weniger Gefahr, wie er erläuterte: «Google hat ein bestehendes Business und hat eine riesige Kapitalmenge auch einfach auf dem Konto. Die werden da einfach ganz entspannt durchsegeln.»

Auch andere Konkurrenten von OpenAI hätten die Nase vorn. xAI etwa profitiere von der «Musk-Economy»; «Er hat einfach ein solches Kapital um sich herum, dass er sagt, er kann das durchfinanzieren.» Auch bei Meta sehe er angesichts der «Cash-Flows» von Mark Zuckerberg keine Gefahr, so Thelen weiter. Bei OpenAI hingegen zeigte sich der 50-Jährige «langfristig skeptisch».