Die britische Moderatorin Holly Willoughby zieht einen Schlussstrich unter ihre langjährige Karriere beim Fernsehen. Das Wohl ihrer Familie sei ihr wichtiger. Bild: Keystone

Die britische TV-Moderatorin Holly Willoughby musste einen schockierenden Zwischenfall verkraften: Ein Mann plante, sie zu entführen, zu vergewaltigen und zu töten. Nun zieht sie die Konsequenzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Holly Willoughby zieht sich per sofort aus dem Rampenlicht des britischen Fernsehens zurück.

Die Moderatorin erhielt letzte Woche eine Todesdrohung und zieht nun die Konsequenzen.

Sie habe die Entscheidung für sich und ihre Familie getroffen. Mehr anzeigen

Seit der Nachricht, ein Mann wolle sie entführen, vergewaltigen und töten, steht die 42-jährige Willoughby unter Polizeischutz.

Die britische Moderatorin macht nun Schluss mit der Arbeit in der Öffentlichkeit. Ihre Zeit bei der Sendung «This Morning» ist vorbei.

14 Jahre lang begleitete Holly Willoughby ihr Publikum im britischen Fernsehen. Nun sieht sie sich gezwungen, in den Ruhestand zu treten. Ihr Umfeld und ihre Kolleg*innen sind darüber schockiert.

Der «Blick» zitiert dabei einen Freund der Moderatorin: «Es geht ihr schlecht, aber manche Dinge sind es nicht wert, egal wie sehr sie ‹This Morning› geliebt hat.»

«Ein schwieriger Abschied»

Gegen Willoughby wurde letzte Woche eine Drohung ausgesprochen, die sie zum Rückzug gebracht hat. Ein inzwischen angeklagter Mann wollte sie entführen, vergewaltigen und töten. Sie steht seither 24 Stunden am Tag unter Schutz.

Wie die britischen Medien mitteilen, fühle sie sich nicht mehr in der Lage, weiterzumachen. Ihre Freunde beim Sender können es nicht fassen: «Es ist schrecklich, keine andere Wahl zu haben.»

Ihren Rücktritt gab sie über Social Media bekannt: «Ich habe ITV heute wissen lassen, dass ich nach 14 Jahren nicht zu ‹This Morning› zurückkehren werde. Ich danke allen, die in all den Jahren bei der Sendung mitgewirkt haben, so sehr. Das ist ein schwieriger Abschied, ihr seid unglaublich und ich werde für immer stolz auf das sein, was wir zusammen gemacht haben.»

Und weiter schreibt sie: «Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich diese Entscheidung für mich und meine Familie treffen muss.»

