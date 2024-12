Red Sea International Film Festival: Hollywood-Glamour im Land der Scheichs Zum 4. Mal findet in Dschidda in Saudi-Arabien das Red Sea International Film Festival statt. Was als Filmplattform für saudische und arabische Filme gedacht war, entwickelt sich zur Konkurrenz für Cannes und Venedig. 06.12.2024

Zum 4. Mal findet in Dschidda in Saudi-Arabien das Red Sea International Film Festival statt. Was als Filmplattform für saudische und arabische Filme gedacht war, entwickelt sich zur Konkurrenz für Cannes und Venedig.

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Red Sea International Film Festival wurde 2021 ins Leben gerufen, um das saudische Kino wiederzubeleben.

In seiner vierten Ausgabe präsentiert sich das Filmfest als internationale Plattform mit einer Vielzahl hochkarätiger Hollywood-Schauspieler.

Branchenkenner rechnen damit, dass das Festival seinen internationalen Ruf immer mehr festigen wird. Mehr anzeigen

Eines der am schnellsten wachsenden Filmfestivals im Nahen Osten wurde am Donnerstag in Saudi-Arabien eröffnet und zieht Filmemacher und Stars aus der ganzen Welt an. Im historischen Stadtteil Al-Balad in Dschidda werden in den nächsten neun Tagen über 120 Filme aus 81 Ländern präsentiert.

Eröffnet wurde das Festival dieses Jahr mit «The Tale of Daye's Family», einem Drama des ägyptischen Regisseurs Karim Shenawy, das die gefährliche Reise eines nubischen Jungen zum Vorsingen für «The Voice» nachzeichnet.

Renommee wächst von Jahr zu Jahr

Seit seiner Einführung im Jahr 2021 hat das Festival grosse Talente aus aller Welt angezogen. In diesem Jahr werden die Oscar-Preisträger Viola Davis und Spike Lee sowie die Bollywood-Ikonen Aamir Khan und Ranbir Kapoor auf der Veranstaltung erwartet.

Mit einem immer hochkarätigeren Staraufgebot festigt das Festival seinen wachsenden Ruf in der internationalen Filmbranche: Nach der Fussballwelt scheint sich Saudi-Arabien auch in der Filmwelt zu einem Schwergewicht mit grosser Strahl- und Anziehungskraft zu entwickeln.