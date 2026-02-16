Robert Duvall ist nach Medienberichten gestorben. (Archivbild) Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Hollywood-Star Robert Duvall ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten tot. Der 95-Jährige starb am Sonntag, wie unter anderem die «New York Times» und CNN unter Berufung auf ein Statement seiner Frau berichteten.

Der aus Filmklassikern wie «Der Pate» und «Apocalypse Now» bekannte US-Schauspieler Robert Duvall ist tot. Wie seine Frau am Montag mitteilte, starb er am Sonntag im Alter von 95 Jahren. «Gestern haben wir von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der grössten Schauspieler unserer Zeit Abschied genommen», erklärte Luciana Duvall. Ihr Mann sei «friedlich zu Hause eingeschlafen».

1984 gewann Duvall einen Oscar für seine Rolle des alkoholsüchtigen Country-Sängers Mac Sledge in «Das Comeback der Liebe» («Tender Mercies»).

Vorliebe für Western-Rollen

Er selbst sah sich am liebsten in Western-Rollen. An der Seite von John Wayne spielte er 1969 in «Der Marshal» den berüchtigten Banditen Ned Pepper, ein Millionenpublikum kennt ihn aus der Western-Serie «Weg in die Wildnis» (Lonesome Dove).

Leute würden ihn oft nach seiner Lieblingsrolle fragen, schrieb Duvall im vorigen Mai auf Facebook – und gab die Antwort in einem Video: Es war der Texas-Ranger Augustus McCrae aus der Hit-Serie «Weg in die Wildnis». Der Dreh sei einer der Highlights seines Lebens gewesen. Für die Serie standen mit ihm Tommy Lee Jones, Diane Lane und Anjelica Huston vor der Kamera.