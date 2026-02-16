  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Der Pate» und «Apocalypse Now» Hollywood-Legende Robert Duvall gestorben

Andreas Fischer

16.2.2026

Robert Duvall ist nach Medienberichten gestorben. (Archivbild)
Robert Duvall ist nach Medienberichten gestorben. (Archivbild)
Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Hollywood-Star Robert Duvall ist nach übereinstimmenden US-Medienberichten tot. Der 95-Jährige starb am Sonntag, wie unter anderem die «New York Times» und CNN unter Berufung auf ein Statement seiner Frau berichteten.

,

DPA, Redaktion blue News

16.02.2026, 19:51

16.02.2026, 20:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Schauspieler Robert Duvall ist tot.
  • Die Hollywood-Legende spielte in Klassikern wie «Der Pate» und «Apocalypse Now».
  • Duvall wurde 95 Jahre alt.
Mehr anzeigen

Der aus Filmklassikern wie «Der Pate» und «Apocalypse Now» bekannte US-Schauspieler Robert Duvall ist tot. Wie seine Frau am Montag mitteilte, starb er am Sonntag im Alter von 95 Jahren. «Gestern haben wir von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der grössten Schauspieler unserer Zeit Abschied genommen», erklärte Luciana Duvall. Ihr Mann sei «friedlich zu Hause eingeschlafen».

1984 gewann Duvall einen Oscar für seine Rolle des alkoholsüchtigen Country-Sängers Mac Sledge in «Das Comeback der Liebe» («Tender Mercies»).

Vorliebe für Western-Rollen

Er selbst sah sich am liebsten in Western-Rollen. An der Seite von John Wayne spielte er 1969 in «Der Marshal» den berüchtigten Banditen Ned Pepper, ein Millionenpublikum kennt ihn aus der Western-Serie «Weg in die Wildnis» (Lonesome Dove).

Leute würden ihn oft nach seiner Lieblingsrolle fragen, schrieb Duvall im vorigen Mai auf Facebook – und gab die Antwort in einem Video: Es war der Texas-Ranger Augustus McCrae aus der Hit-Serie «Weg in die Wildnis». Der Dreh sei einer der Highlights seines Lebens gewesen. Für die Serie standen mit ihm Tommy Lee Jones, Diane Lane und Anjelica Huston vor der Kamera.

Meistgelesen

Nach Starlink-Aus: Ukraine gelingt grösste Gelände-Rückeroberung binnen weniger Tage seit 2023
McGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz
Sturz beim Aufwärmen: Gremaud muss im Big Air Forfait geben ++ Vonn teilt Video mit Krankenhausalltag
Brignone fuhr mit Todesangst zu Gold: «Ich habe mein Bein und Knie komplett ruiniert»
Dario Cologna: «Franjo braucht sicher noch vier Jahre, um mich einzuholen»