Sprache beherrscht er noch nicht Hollywood-Star George Clooney ist jetzt ein Franzose

dpa

30.12.2025 - 05:19

Die Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin Clooney und der Oscar-prämierte Schauspieler George Clooney leben mit ihren Zwillingen auf einem Weingut in Südfrankreich. (Archivbild)
Die Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin Clooney und der Oscar-prämierte Schauspieler George Clooney leben mit ihren Zwillingen auf einem Weingut in Südfrankreich. (Archivbild)
Bild: Keystone/EPA/Tolga Akmen

Hollywood trifft Provence: Clooney hat sein Herz an einen Bauernhof in Frankreich verloren – und nun mit seiner Familie die Staatsbürgerschaft des Landes erworben.

DPA

30.12.2025, 05:19

30.12.2025, 05:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zum Arbeiten muss George Clooney weiterhin oft in die USA.
  • Ansonsten aber fühlt sich der US-Schauspieler in Europa wohl.
  • Nun sind er und seine Familie sogar französische Staatsbürger geworden.
Mehr anzeigen

Hollywood-Star George Clooney und seine Frau Amal sowie ihre beiden Kinder sind jetzt Franzosen. Sie haben die französische Staatsbürgerschaft erhalten, wie aus einem Dekret hervorgeht, das im französischen Amtsblatt veröffentlicht wurde. Sowohl der in den USA geborene George Clooney als auch die aus dem Libanon stammende gebürtige Amal Alamuddin und ihre in London geborenen Kinder Ella und Alexander sind dort unter denjenigen aufgeführt, die durch Einbürgerung französische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wurden. 

Der 64-jährige Schauspieler und die 47-jährige Menschenrechtsanwältin leben mit ihren acht Jahre alten Zwillingen auf einem Bauernhof in Südfrankreich. Die Clooneys hatten französischen Medien zufolge im Sommer 2021 das Anwesen in Brignoles – zwischen Saint-Tropez und Aix-en-Provence – gekauft. «Der glücklichste Ort für uns ist dieser Bauernhof, auf dem die Kinder Spass haben, so wie ich es als Kind in Kentucky hatte. Ich liebe unser Leben dort wirklich sehr», sagte der Oscar-prämierte Clooney dem Sender RTL Anfang Dezember. «Ich liebe die französische Kultur, Ihre Sprache, auch wenn ich sie nach 400 Tagen Unterricht immer noch nicht gut beherrsche.»

Was ist los mit George Clooney? // Billy Crudup: «Er wird da sein später»

Was ist los mit George Clooney? // Billy Crudup: «Er wird da sein später»

Hollywood-Star George Clooney musste seinen Auftritt an der Pressekonferenz des Films «Jay Kelly» am Filmfestival in Venedig kurzfristig absagen. Ein Schauspielkollege lässt Fans aufatmen.

28.08.2025

