Hollywood-Star hat ein striktes Prinzip – und bekam deshalb keine Rollen mehr

Neal McDonough hat über sein schweres Standing in Hollywood gesprochen. Dies hat ihm zufolge auch einen klaren Grund: Wegen eines Prinzips des Schauspielers bekam er lange keine Rollen mehr.

Neal McDonough wurde durch Rollen in Kultserien wie «Desperate Housewives» weltberühmt.

Nach Angaben des Schauspielers wandte sich Hollywood allerdings gegen ihn, sodass er zwei Jahre lang keine Jobs mehr bekam.

Der Grund: Sein Prinzip, vor der Kamera niemals mit einer Frau intim zu werden. Mehr anzeigen

Für Neal McDonough ging es in Hollywood steil nach oben. Seit der US-Amerikaner in den Neunzigerjahren seine Karriere als Schauspieler startete, erlangte er durch Rollen in Kultserien wie «Desperate Housewives», «Suits» oder «Yellowstone» enorme Bekanntheit. Doch dann folgte der Absturz – wegen eines Grundsatzes, an den sich McDonough strikt hält.

Der heute 59-Jährige erklärte in dem Podcast «Nothing Left Unsaid», dass er sich von Hollywood ausgeschlossen fühlte. Zwei Jahre lang habe seine Karriere brach gelegen. «Ich konnte keinen Job bekommen und ich habe alles verloren», berichtete er und gab als Grund dafür sein Prinzip an, vor der Kamera niemals mit einer Frau intim zu werden.

«Hollywood wandte sich völlig gegen mich»

«Ich hatte immer in meinen Verträgen, dass ich keine andere Frau küsse. Meine Frau hatte keine Probleme damit. Das war ich, wirklich, ich hatte ein Problem damit», so McDonough, der anfügte, dass die Produzenten seine Einstellung nicht verstehen konnten. «Hollywood wandte sich völlig gegen mich und liess mich nicht mehr an der Show teilnehmen.»

Das habe ihm auch mental zugesetzt, wie er weiter verriet: «Zu meiner Identität gehörte es, Schauspieler zu sein, und ein wirklich guter. Und wenn du einmal diese Identität verlierst, gerätst du in eine Abwärtsspirale.» Der US-Star habe mit dem Trinken angefangen und sich komplett verloren. Schliesslich war es seine Ehefrau Ruve McDonough, die ihm aus der Depression heraushalf.

Neal McDonough hatte seine Ehefrau während Dreharbeiten in Grossbritannien kennengelernt. Seit 2003 ist das Paar verheiratet und hat fünf gemeinsame Kinder. Zuletzt standen sie gemeinsam vor der Kamera: Beide spielten im Film «The Last Rodeo» (2025) mit. Hier dürfte der Darsteller mit dem Küssen also definitiv kein Problem gehabt haben.