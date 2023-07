Hollywood-Streik beeinflusst das Filmfestival in Locarno Stellan Skarsgård wird zwar am Locarno Filmfestival auftreten, doch den Preis lehnt er ab – dies um Solidarität für die andauernden Proteste in Hollywood zu zeigen. Bild: KEYSTONE Die australische Schauspielerin Cate Blanchett steht auf der Gästeliste in Locarno, bisher scheint ihr Erscheinen sicher. Bild: Fabian Sommer/dpa Oscar-Preisträger Riz Ahmed («Sound of Metal») wird allerdings nicht am Filmfestival auftreten. Bild: KEYSTONE Hollywood-Streik beeinflusst das Filmfestival in Locarno Stellan Skarsgård wird zwar am Locarno Filmfestival auftreten, doch den Preis lehnt er ab – dies um Solidarität für die andauernden Proteste in Hollywood zu zeigen. Bild: KEYSTONE Die australische Schauspielerin Cate Blanchett steht auf der Gästeliste in Locarno, bisher scheint ihr Erscheinen sicher. Bild: Fabian Sommer/dpa Oscar-Preisträger Riz Ahmed («Sound of Metal») wird allerdings nicht am Filmfestival auftreten. Bild: KEYSTONE

Der Streik in Hollywood beeinflusst das diesjährige Locarno Film Festival: Der britische Schauspieler Riz Ahmed hat seinen Besuch abgesagt, sein schwedischer Kollege Stellan Skarsgård verzichtet gar auf seinen Award.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Locarno Film Festival muss einige Rückschläge in Kauf nehmen: Hollywood-Star Stellan Skarsgård lehnt seinen Preis ab – Oscar-Preisträger Riz Ahmed erscheint gar nicht.

Damit reagieren die Schauspieler auf den Streik in Hollywood.

Autor*innen und Schauspieler*innen zugleich fordern faire Löhne in der Branche. Mehr anzeigen

Wie kürzlich bekannt wurde, wäre Skarsgård mit dem Leopard Club Award ausgezeichnet worden. Am Donnerstag teilte das Locarno Film Festival in einem Communiqué mit, dass der schwedische Schauspieler aufgrund des Streiks auf den Preis verzichte.

Er stelle sich damit solidarisch hinter die Schauspielerinnen, Schauspieler, Autorinnen und Autoren, die derzeit in Hollywood Mindestlöhne und die faire Verteilung von Tantiemen fordern.

Zur Präsentation seines neuen Films «What Remains» wird der 72-Jährige anreisen. Die Preisverleihung vom 4. August sowie das geplante öffentliche Gespräch vom 5. August werden jedoch abgesagt.

«Starkes Zeichen gegen Probleme im System»

Der britische Schauspieler Riz Ahmed will den Excellence Award Davide Campari 2023 zwar akzeptieren. An der Preisverleihung, die am Eröffnungsabend vom 2. August im Rahmen der Weltpremiere seines neuen Films «Dammi» stattfindet, wird er jedoch nicht teilnehmen.

Auch das Regie-Duo Nick Liebermann und Molly Gordon sowie die Schauspieler Ben Platt und Noah Galvin werden nicht nach Locarno reisen. Die Vorführung ihres Films «Theater Camp» ist jedoch bestätigt.

Das Locarno Film Festival akzeptiert nach eigenen Angaben den Entscheid der Gäste und «setzt auf eine konstruktive Auseinandersetzung zwischen den Parteien». Die Veranstaltenden sehen den Streik «als starkes Zeichen gegen die Probleme, die das System des zeitgenössischen Kinos treffen».

SDA/fts