«Is This Thing On?»: Hollywoodstar bringt Midlife-Crisis auf die Comedy-Bühne
Nach einer Trennung sucht Alex Halt auf der Stand-up-Bühne. Als seine Ex auftaucht, wird der Neuanfang kompliziert. Im Video-Interview erfährst du, was Regisseur Bradley Cooper zu seinem Film inspirierte.
18.03.2026
Nach einer Trennung sucht Alex Halt auf der Stand-up-Bühne. Als seine Ex auftaucht, wird der Neuanfang kompliziert. Im Video-Interview erfährst du, was Regisseur Bradley Cooper zu seinem Film inspirierte.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Nach den Musikfilmen «A Star is Born» (2018) und «Maestro» (2023) zeigt Hollywoodstar Bradley Cooper erneut sein Talent als Regisseur.
- In der Tragikomödie «Is This Thing On?» entdeckt der frisch getrennte Alex (Will Arnett) seine Passion für Stand-up-Comedy.
- blue News konnte mit Bradley Cooper und Hauptdarsteller Will Arnett über die Dreharbeiten sprechen.
Alex Novak, gespielt von Will Arnett, steckt nach der Trennung von seiner Ehefrau in einer Midlife-Crisis. Neuen Halt findet er in der New Yorker Stand-up-Szene.
Doch eines Abends steht plötzlich seine Ex-Partnerin im Publikum. Zwischen Trennung, Co-Parenting und Selbstfindung stellt sich die Frage: Kann aus einem Neuanfang auch wieder Liebe werden?
Bradley Cooper – der multitalentierte Hollywoodstar
Hollywoodstar und Multitalent Bradley Cooper wagt sich mit «Is This Thing On?» erneut an eine Regiearbeit. Das Drehbuch zum Film entstand in Zusammenarbeit mit Hauptdarsteller Will Arnett.
Im obigen Video-Interview erfährst du, wie sich Arnett auf seine Comedy-Einlagen vorbereitet, welchen Bezug der Film zum Leben des Comedians Will Bishop hat und welche Wirkung die Tragikomödie erzielen soll.
«Is This Thing On?» läuft ab 19. März bei blue Cinema.
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