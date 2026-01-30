  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mutter aus «Kevin – Allein zu Haus» Hollywoodstar Catherine O'Hara mit 71 Jahren gestorben

dpa

30.1.2026 - 20:20

«Kevin – Allein zu Haus»-Schauspielerin O'Hara gestorben - Gallery
«Kevin – Allein zu Haus»-Schauspielerin O'Hara gestorben - Gallery. Catherine O'Hara hat für ihre Rollen mehrere Preise gewonnen. (Archivbild)

Catherine O'Hara hat für ihre Rollen mehrere Preise gewonnen. (Archivbild)

Bild: dpa

«Kevin – Allein zu Haus»-Schauspielerin O'Hara gestorben - Gallery. Emmy-Preisträgerin Catherine O'Hara gehörte zur Starbesetzung der Serie «The Studio». (Archivbild)

Emmy-Preisträgerin Catherine O'Hara gehörte zur Starbesetzung der Serie «The Studio». (Archivbild)

Bild: dpa

«Kevin – Allein zu Haus»-Schauspielerin O'Hara gestorben - Gallery
«Kevin – Allein zu Haus»-Schauspielerin O'Hara gestorben - Gallery. Catherine O'Hara hat für ihre Rollen mehrere Preise gewonnen. (Archivbild)

Catherine O'Hara hat für ihre Rollen mehrere Preise gewonnen. (Archivbild)

Bild: dpa

«Kevin – Allein zu Haus»-Schauspielerin O'Hara gestorben - Gallery. Emmy-Preisträgerin Catherine O'Hara gehörte zur Starbesetzung der Serie «The Studio». (Archivbild)

Emmy-Preisträgerin Catherine O'Hara gehörte zur Starbesetzung der Serie «The Studio». (Archivbild)

Bild: dpa

Catherine O'Hara ist tot. Die mehrfach preisgekrönte Schauspielerin trat vor allem in Komödien auf. Sie verstarb nach kurzer Krankheit im Alter von 71 Jahren in Los Angeles.

,

DPA, Redaktion blue News

30.01.2026, 20:20

30.01.2026, 21:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Komödienhit «Kevin – Allein zu Haus» spielte sie die Filmmutter des kleinen Titelheldens, in der Comedy-Serie «Schitt’s Creek» eine Seifenoper-Darstellerin.
  • Nun ist Catherine O'Hara gestorben.
Mehr anzeigen

Die kanadische Schauspielerin Catherine O'Hara, die in dem Komödienhit «Kevin – Allein zu Haus» die Filmmutter des kleinen Kevin spielte, ist tot. Sie sei am Freitag nach «kurzer Krankheit» in ihrem Haus in Los Angeles gestorben, teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mit. O'Hara wurde 71 Jahre alt.

Die Kanadierin stand für viele Komödien vor der Kamera – unter anderem in der Rolle als Delia Deetz in «Beetlejuice» (1988) und in der Fortsetzung «Beetlejuice Beetlejuice» (2024). In dem Hollywood-Hit «Kevin – Allein zu Haus», der Macaulay Culkin zum Kinderstar machte, verkörperte sie die Mutter des kleinen Titelhelden, der von seinen Eltern bei einer Weihnachtsreise versehentlich zu Hause vergessen wurde.

Zusammen mit Schauspieler Eugene Levy glänzte O'Hara in der Sitcom «Schitt's Creek» als Ehepaar, das nach der finanziellen Pleite mit der Familie aus einer Prachtvilla in ein Motel in dem Kaff Schitt's Creek umzieht. Die Rolle der Soap-Opera-Darstellerin in «Schitt's Creek» brachte ihr einen Emmy und einen Golden Globe ein. An der Seite von Komödienstar Seth Rogen war O'Hara zuletzt in der Comedyserie «The Studio» zu sehen.

Meistgelesen

Seltene Aurora sorgt für unglaubliches Naturspektakel
Kann Aarau vom Vaduz-Ausrutscher profitieren?
US-Regierung veröffentlicht drei Millionen Seiten neue Epstein-Akten
Ukrainischer Kampfroboter nimmt russische Soldaten gefangen
Grammy-nominierte Rosé spricht über ihr Liebesleben – und kämpft mit Tränen