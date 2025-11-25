  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Bin nicht obdachlos» Jetzt räumt Hollywoodstar Kevin Spacey mit Gerüchten auf

Carlotta Henggeler

25.11.2025

Nach einem Presse-Interview machten Spekulationen die Runde, Kevin Spacey sei obdachlos. Via Instagram ordnete der 66-Jährige die Gerüchte nun ein – mit einer unmissverständlichen Botschaft an die Medien.

Teleschau

25.11.2025, 09:59

25.11.2025, 11:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kevin Spacey wies Spekulationen über seine angebliche Obdachlosigkeit zurück und kritisierte irreführende Medienberichte nach einem neuen Interview.
  • Er stellte klar, dass er aus beruflichen Gründen in Hotels und Airbnbs lebt, aber nicht obdachlos sei, und bedankte sich für die Anteilnahme seiner Unterstützer.
  • Trotz finanzieller Schwierigkeiten in den letzten Jahren hofft Spacey weiterhin auf ein berufliches Comeback und zeigt Mitgefühl für tatsächlich obdachlose Menschen.
Mehr anzeigen

Ein Artikel der britischen Tageszeitung «The Telegraph» schlug zuletzt hohe Wellen: Im Gespräch mit dem gefallenen Oscar-Preisträger Kevin Spacey sagte der Schauspieler: «Ich lebe in Hotels, ich lebe in Airbnbs, ich gehe dorthin, wo es Arbeit gibt. Ich habe buchstäblich kein Zuhause.» Nach der Veröffentlichung leiteten viele Medien daraus ab, der 66-Jährige sei obdachlos.

Via Instagram ordnete Spacey derlei Spekulationen nun ein und zeigte sich enttäuscht. «Es ist schade, dass der ‹Telegraph› sich dafür entschieden hat, die Arbeit seines eigenen Journalisten zu untergraben.» Man habe eine «bewusst irreführende Überschrift» gewählt, die laut des Schauspielers nur ein Ziel gehabt habe: «Klicks zu generieren.» Normalerweise habe er es aufgegeben, die Medien zu korrigieren.

Er mache das in diesem Fall lediglich für die vielen Menschen, die sich nach seinem Wohlbefinden erkundigt und ihm teils sogar einen Schlafplatz angeboten hätten: «Ich bin wirklich sehr gerührt von eurer Grosszügigkeit.»

Spacey drückt Mitgefühl mit Obdachlosen aus: «Mein Herz ist bei ihnen»

Die Wahrheit sei eine andere, stellte Kevin Spacey klar. «Ich finde, es wäre unaufrichtig von mir, Sie glauben zu lassen, dass ich tatsächlich obdachlos bin.» Im Gespräch mit dem «wundervollen Journalisten» der Zeitung habe er gesagt: «Ich habe im Grunde genommen in Hotels und Airbnbs gewohnt und bin dorthin gegangen, wo die Arbeit war, genau wie zu Beginn meiner Karriere in dieser Branche.» Er sei dankbar dafür, beinahe das ganze vergangene Jahr «fast ohne Unterbrechung» gearbeitet zu haben.

Kevin Spacey glaubt an Comeback. «Ich habe wirklich versucht, kein Arschloch zu sein»

Kevin Spacey glaubt an Comeback«Ich habe wirklich versucht, kein Arschloch zu sein»

Es gebe genug Menschen, «die tatsächlich auf der Strasse oder in ihren Autos leben». Diesen Menschen drückte Spacey sein Mitleid aus: «Mein Herz ist bei ihnen.» Doch bei ihm sei die Lage eine andere: «Aus dem Artikel selbst geht klar hervor, dass ich nicht zu ihnen gehöre.» Eine derartige Darstellung habe er auch nie versucht, zu erreichen, beteuerte der zweimalige Oscar-Preisträger.

Kevin Spacey klagt über missliche finanzielle Lage

Im Interview mit dem «Telegraph» hatte Spacey auch Auskunft über seine finanzielle Lage gegeben. «Die Kosten der letzten sieben Jahre waren astronomisch», verriet er. «Ich hatte kaum Einkommen und alles ging weg.» Eine Privatinsolvenz konnte der 66-Jährige zwar verhindern, seine Finanzlage sei aber trotzdem «nicht gut».

Die Hoffnung auf Besserung – und auf ein Comeback in der Schauspielbranche will Spacey dennoch nicht aufgeben: «Man kommt darüber hinweg. Ich fühle mich wohl und konnte vieles in meinem Leben reflektieren und ändern.»

Kevin Spacey ist einer der prominentesten Schauspieler, der im Zuge der MeToo-Bewegung verdächtigt wurde. Ihm wurde sexueller Missbrauch zur Last gelegt. Vor Gericht wurde der einstige «House of Cards»-Schauspieler 2023 aber in allen Anklagepunkten freigesprochen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Kevin Spacey in Prozess um sexuelle Übergriffe freigesprochen

Kevin Spacey in Prozess um sexuelle Übergriffe freigesprochen

Kevin Spacey US-Schauspieler Kevin Spacey ist im Londoner Prozess um sexuellen Missbrauch in allen Anklagepunkten freigesprochen worden. Die Anklage hatte Spacey sexuelle Übergriffe gegen vier Männer in Grossbritannien vorgeworfen. Der 64-Jährige

26.07.2023

Meistgelesen

Warum töten Männer ihre Frauen?
In Zürich verdienst du am meisten – und in diesen Regionen am wenigsten
Der Medianlohn steigt auf 7024 Franken – die Zahl hat aber einen Haken
Kind starb in Flammen – darum kam es zum Brand in Oberbipp BE
Der grüne Kardinal – wie korrupt ist Selenskyjs starker Mann?

Mehr aus dem Ressort

Tiefer Fall nach #MeToo. Kevin Spacey gesteht: «Habe kein Zuhause mehr»

Tiefer Fall nach #MeTooKevin Spacey gesteht: «Habe kein Zuhause mehr»

Kevin Spacey weint vor laufender Kamera. «Ich verliere mein Haus und habe Millionen-Schulden»

Kevin Spacey weint vor laufender Kamera«Ich verliere mein Haus und habe Millionen-Schulden»

Mehr zum Thema

Polizei ermittelt. Hat Andrew das Epstein-Opfer bespitzelt, das auch ihn des Missbrauchs beschuldigte?

Polizei ermitteltHat Andrew das Epstein-Opfer bespitzelt, das auch ihn des Missbrauchs beschuldigte?

Fettnäpfchen-Alarm bei «Bauer sucht Frau». Landwirt Thomas redet sich bei Hofdame um Kopf und Kragen

Fettnäpfchen-Alarm bei «Bauer sucht Frau»Landwirt Thomas redet sich bei Hofdame um Kopf und Kragen

«No comment». Hunziker verrät Hochzeitsdatum – doch bei einem Thema macht sie dicht

«No comment»Hunziker verrät Hochzeitsdatum – doch bei einem Thema macht sie dicht