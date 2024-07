Hollywood-Star Tom Cruise ist plötzlich in der Schweiz

Am Flughafen in Nidwalden: Hollywoodstar Tom Cruise besucht die Schweiz Nahbar und freundlich: Tom Cruise besucht die Schweiz und hinterlässt einen guten Eindruck. Auf einem kleinen Flugplatz in Nidwalden unterschreibt er Autogramme und reisst Witze. 19.07.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tom Cruise filmt derzeit «Mission Impossible 8», das das Finale der Reihe sein soll.

Kürzlich verbreiteten sich Bilder, in denen der 62-Jährige kopfüber an den Flügeln eines Doppeldecker-Flugzeugs hängt.

Am 15. Juli besuchte Cruise offenbar kurz die Schweiz, was in inzwischen gelöschten Tiktok-Videos zu sehen war – ob es für sein aktuelles Filmprojekt oder aus privaten Gründen war, bleibt offen. Mehr anzeigen

Tom Cruise macht im Filmgeschäft keine halben Sachen. Momentan ist er mit den Dreharbeiten zu «Mission Impossible 8» beschäftigt – was das Finale der Reihe sein soll.

In jenem Rahmen gingen jüngst Bilder um die Welt, in denen der 62-Jährige kopfüber mit den Händen an den Flügeln eines Doppeldecker-Flugzeugs hängt. Wohl ein normaler Tag im Haus Cruise – er schreckt definitiv vor keinen Stunts zurück.

«So en geile Siech»

Ob für Recherche oder zum eigenen Vergnügen hat der Hollywoodstar am 15. Juli scheinbar kurz die Schweiz besucht. Auf Tiktok und Instagram sind verschiedene Videos aufgetaucht, in denen Cruise auf einem Flugplatz in der Innerschweiz zu sehen ist – laut «Blick» handelt es sich um Buochs im Kanton Nidwalden. Im Hintergrund ist klar Schweizerdeutsch zu hören.

Die Originalaufnahmen von einer Tiktok-Userin namens bagylein wurden mittlerweile gelöscht.

In den kurzen Clips gibt sich der Schauspieler nahbar, freundlich und auch bereit, ein «Top Gun: Maverick»-Poster zu unterschreiben. Unter anderem spaziert er über einen Flugplatz in Buochs. Dabei verabschiedet er sich und winkt, während er in Richtung Hangar läuft. Im Hintergrund zu hören: «So en geile Siech.»

Die Betreiber des Flughafens wollten sich zur Präsenz des Actionstars nicht äussern.

