«M3GAN 2.0» - Schaurig schlecht oder brutal gut? blue News Film-Redaktorin Fabienne Berner prüft die Rückkehr der tanzenden Horrorpuppe «M3GAN» auf Herz und Nieren. 27.06.2025

Zwischen tanzenden Puppen, Action-Spektakel und moralischen Dilemmas stellt «M3GAN 2.0» die Frage, die niemand stellen will: Was passiert, wenn unsere Schöpfungen plötzlich schlauer sind als wir?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «M3GAN 2.0» ist die Fortsetzung des erfolgreichen Horrorfilms von 2022, der über 180 Millionen Dollar einspielte.

Als eine neue Super-KI ausser Kontrolle gerät, wird die Killerpuppe M3GAN reaktiviert, um diese zu stoppen.

Der Film verbindet Horror, Sci-Fi und Thriller mit Fragen nach Kontrolle und Verantwortung von KI. Mehr anzeigen

Erinnerst du dich noch an die tanzende Killerpuppe, die 2022 das Internet eroberte? Jetzt ist sie zurück – und sie ist nicht allein.

Zwei Jahre nach den Geschehnissen des ersten Films wird M3GANs Technologie gestohlen, um eine neue Superwaffe namens Amelia zu erschaffen. Als diese ausser Kontrolle gerät, bleibt Entwicklerin Gemma (Allison Williams) nur eine Wahl: M3GAN muss reaktiviert werden – für ein gefährliches KI-Duell, das über das Schicksal der Menschheit entscheidet.

Zwischen Killerchoreografien, Ethikfragen und Genre-Mix

Über 180 Millionen Dollar spielte der Überraschungserfolg «M3GAN» (2022) ein. «M3GAN 2.0» ist nicht nur eine Fortsetzung, sondern auch ein mutiger Genre-Mix aus Horror, Sci-Fi und Action – mit pointiertem Humor.

Der Film wirft auch ethische Fragen auf: Was passiert, wenn KI mehr über uns lernt, als uns lieb ist? Und können wir unsere eigenen Schöpfungen überhaupt noch kontrollieren?

Gedreht wurde «M3GAN 2.0» in Neuseeland, mit ferngesteuerten Puppen und aufwendigen Choreografien. In unserer Video-Review erfährst du, ob das Sequel an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen kann – und wie gut es den Balanceakt zwischen Spannung, Satire und Zukunftsangst meistert.

«M3GAN 2.0» läuft ab sofort in deinem blue Cinema.

