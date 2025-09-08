  1. Privatkunden
«Polizeiruf»-Star Schauspieler Horst Krause im Alter von 83 Jahren verstorben

ai-scrape

8.9.2025 - 11:30

Der deutsche Schauspieler Horst Krause wirkte in zahlreichen TV-Produktionen und Kinofilmen mit. Besonders bekannt wurde er durch seine Rolle als Dorfpolizist in der Krimireihe «Polizeiruf 110»
Der deutsche Schauspieler Horst Krause wirkte in zahlreichen TV-Produktionen und Kinofilmen mit. Besonders bekannt wurde er durch seine Rolle als Dorfpolizist in der Krimireihe «Polizeiruf 110»
Nestor Bachmann/dpa-Zentralbild/dpa

Der bekannte Schauspieler Horst Krause ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er hinterlässt eine beeindruckende Karriere in Film und Fernsehen.

Carlotta Henggeler

08.09.2025, 11:30

08.09.2025, 11:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der deutsche Schauspieler Horst Krause ist im Alter von 83 Jahren verstorben, wie sein Kollege Roman Knizka bekannt gab.
  • Krause wurde vor allem durch seine Rolle als Dorfpolizist in der Krimireihe «Polizeiruf 110» einem breiten Publikum bekannt.
  • Laut Knizka war Krause bereits seit einiger Zeit krank.
Mehr anzeigen

Der Schauspieler Horst Krause, bekannt aus zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, ist im Alter von 83 Jahren verstorben, schreibt «Bild».

Sein Tod wurde von seinem Kollegen Roman Knizka auf Instagram bekannt gegeben. Knizka schrieb: «Hotte, du warst ein Mensch, wie es ihn nur einmal geben kann. (...) Du hinterlässt in unserer Welt einen schweren Eindruck, mein Freund. Deine Witze waren prätentiös, dein Spiel nicht. Hab viel gelernt durch dich. Ich danke dir ewig. Horst, du wirst fehlen, aber bleibst.»

In einem Telefonat mit der deutschen Tageszeitung am Sonntagmorgen äusserte sich Knizka weiter: «Horst Krause ist verstorben, darüber bin ich sehr traurig. Wir hatten ein enges Verhältnis, er war für mich ein Mentor, der mir viele Jahre zur Seite stand und mich begleitete.»

Krause war bereits seit einiger Zeit krank. Knizka fügte hinzu: «Am Ende war es das Alter.»

Horst Krause war dem deutschen Publikum vor allem durch seine Rollen in Serien wie «Polizeiruf 110» und als «Polizeihauptmeister Krause» bekannt. 

