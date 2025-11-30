  1. Privatkunden
«EIn blöder Witz» Horst Lichter sorgt für Eklat – und entschuldigt sich sofort

Sven Ziegler

30.11.2025

Horst Lichter kam dieses Mal nicht gut weg. 
Rolf Vennenbernd/dpa

In der ZDF-Sendung «Bares für Rares» hat Moderator Horst Lichter mit einem makabren Spruch für Irritationen gesorgt. Der 63-Jährige ruderte noch während der Aufzeichnung zurück – und die Verkäufer verliessen das Studio ohne Deal.

Teleschau

30.11.2025, 13:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei «Bares für Rares» machte Horst Lichter einen geschmacklosen Witz über eine Urne und entschuldigte sich kurz darauf.
  • Die angebotene Vase entpuppte sich trotz bekannter Porzellanmarke als weniger wertvoll als erhofft.
  • Die Verkäufer zogen ihr Objekt am Ende zurück – ein Verkauf kam nicht zustande.
Mehr anzeigen

Ein unpassender Scherz hat in der jüngsten Ausgabe der Trödelshow «Bares für Rares» für Aufsehen gesorgt. Während Jutta Kunze und ihr Sohn Jason eine grossformatige Porzellanvase präsentierten, kommentierte Moderator Horst Lichter das Stück mit den Worten, es könne als «Familienurne» dienen.

Der Spruch löste zunächst ein Lachen bei ihm selbst aus – dann wurde dem 63-Jährigen offenbar bewusst, dass der Witz daneben war. «Das ist ein blöder Witz», sagte Lichter und entschuldigte sich unmittelbar vor der Kamera.

Verkauf abgebrochen

Die Vase, die von der Königlichen Porzellanmanufaktur Berlin (KPM) stammt, hätte nach Einschätzung der Verkäufer rund 1000 Euro einbringen sollen. Sachverständiger Colmar Schulte-Goltz stellte jedoch klar, dass die Bemalung erst später hinzugefügt wurde – ein Detail, das den Wert deutlich drückt. Sein Urteil: 400 bis 500 Euro.

Auch im Händlerraum blieb die Nachfrage verhalten. Trotz mehrerer Gebote blieb die Summe unter dem Mindestpreis, den Mutter und Sohn sich erhofft hatten. Die beiden entschieden daraufhin, das Stück wieder mitzunehmen und den Verkauf abzubrechen.

Überraschung bei «Bares für Rares». «Hässliche Billigvase» entpuppt sich als wahre Goldgrube

Überraschung bei «Bares für Rares»«Hässliche Billigvase» entpuppt sich als wahre Goldgrube

Die Szene sorgte in sozialen Netzwerken für Diskussionen – nicht nur wegen des missglückten Witzes, sondern auch wegen des ungewöhnlich enttäuschenden Ausgangs.

