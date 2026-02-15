  1. Privatkunden
«Bares für Rares»-Moderator «Ich möchte helfen» – Horst Lichter hat einen neuen Job

Bruno Bötschi

15.2.2026

Horst Lichter ist seit kurzem Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen. Nun hat er auch einen offiziellen Ausweis erhalten.
Horst Lichter ist seit kurzem Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen. Nun hat er auch einen offiziellen Ausweis erhalten.
Bild: Boris Breuer

«Bares für Rares»-Moderator Horst Lichter gibt auf Instagram Einblick in sein Privatleben: Der 64-Jährige hat einen neuen Job und ist jetzt Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Dormagen.

Teleschau

15.02.2026, 18:17

15.02.2026, 18:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Horst Lichter präsentiert auf seinem Instagram-Account seinen Feuerwehr-Dienstausweis auf Instagram.
  • Die Fans, welche den «Bares für Rares»-Moderator schon länger verfolgen, wird der neue Job nicht weiter verwundern.
  • Der 64-jährige Lichter ging in der Vergangenheit schon diversen Leidenschaften und Berufe nach.
Mehr anzeigen

Aktuell sieht man Horst Lichter vor allem als Moderator der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares», wo er Raritäten begutachtet und an die Händlerinnen und Händler bringt.

Doch demnächst könnte man ihn auch in voller Feuerwehr-Montur auf Einsätzen sichten – denn der 64-Jährige ist jetzt Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen, einer Stadt im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Und hat nun sogar seinen offiziellen Dienstausweis erhalten.

Den präsentierte er seinen 63'000 Follower*innen stolz auf Instagram. Mit den Worten «Endlich hab ich meinen Dienstausweis», postete er auf seinen Account ein Foto des Ausweises.

«Bares für Rares»-Star. Wie unterscheidet man echte von falschen Freunden, Herr Lichter?

«Bares für Rares»-StarWie unterscheidet man echte von falschen Freunden, Herr Lichter?

Dieser wurde ihm von der Stadt Dormagen ausgestellt. Neben seinem Vor- und Nachnamen ist ein Foto Lichters zu sehen, auf dem er wie gewohnt mit markantem Schnauzer und Brille zu sehen ist.

Lichter: «Ich möchte helfen, wenn es drauf ankommt»

Über sein neues berufliches Engagement erklärte er in einem Interview mit der «Rheinischen Post» vergangenes Jahr: «Ich bin ganz offiziell Mitglied geworden, das ging dann auch über den Bürgermeister.» Nun habe er Feuerwehrjacke und Helm zu Hause, «alles, was dazugehört», berichtete Lichter.

Den Helden spielen, darum geht es dem einstigen TV-Koch jedoch nicht. Horst Lichter erklärt: «Ich möchte helfen, wenn es drauf ankommt. Ich war schon immer ein grosser Fan des Ehrenamts.»

Die Fans, die den 64-Jährigen schon länger verfolgen, dürfte der neue Job nicht gross wundern. Denn Lichter hatte in der Vergangenheit schon einige Leidenschaften und Berufe.

So betrieb er in jungen Jahren erfolgreich Bodybuilding, war lange Zeit als TV-Koch im Fernsehen zu sehen, ist Oldtimer-Liebhaber und nun eben auch Feuerwehrmann.

Die Freiwillige Feuerwehr Dormagen freut sich über den prominenten Neuzugang. Unter Lichters Instagram-Beitrag kommentiert die DLRG Dormagen: «Willkommen in der Dormagener Blaulichtfamilie!» Und auch Lichters Sohn, Christopher Lichter, freut sich für seinen Vater: «Bin stolz auf dich, Papa», schreibt er.

