hanspeter

echt jetzt? da macht einer einen spass. und anstatt zu lächeln wird gemotzt. was sind wir doch für eine verknorzte, dauernd nörgelnde gesellschaft. immer an allem was auszusetzen. find ich schlimm. nichts erfreuliches am täglichen leben, sondern überall nur besserwisserei und gemecker. was ist denn das für ein leben?