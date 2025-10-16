«Bares für Rares»: Horst Lichter verzieht plötzlich schmerzhaft sein Gesicht: «Ich brauche Hilfe» In der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» brachte eine alte Quetschkommode Horst Lichter an den Rand der Verzweiflung: «Ich brauche Hilfe.» Bild: ZDF Um dieses Akkordeon ging es bei der aktuellen Folge von «Bares für Rares». Bild: ZDF Realistisch war die Ziehharmonika aber nur 100 bis 150 Euro wert. Die Verkäufer nahmen das Angebot an. Bild: ZDF Ein Ring mit Frauengesicht aus einer spanischen Manufaktur kam auch unter den Hammer. Bild: ZDF Eine Leuchte mit Pierrot aus Keramik wurde von Goldscheider in Wien zwischen 1905 und 1910 produziert. Bild: ZDF Ein altes, medizinisches Lungen-Gerät «Pneumothorax» datierte Sven Deutschmanek in den 1930er Jahren. Der Wunschpreis lag bei 100 bis 150 Euro. Bild: ZDF Die «weltbekannte Teekanne» mit dem Titel «Suomi» hatte der finnische Designer Timo Sarpaneva 1973 für Rosenthal entworfen. Der Aschenbecher «Parabol» stammte von Trude Petri (KPM Berlin, 1950). Gewünscht wurden 300 Euro. Bild: ZDF Ein 62-teiliges Besteck aus 800er und 950er Silber der Silberwarenfabrik Bruckmann & Söhne (Heilbronn) datierte Wendela Horz um 1900. Gewünscht wurden 3000 Euro. Bild: ZDF «Bares für Rares»: Horst Lichter verzieht plötzlich schmerzhaft sein Gesicht: «Ich brauche Hilfe» In der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» brachte eine alte Quetschkommode Horst Lichter an den Rand der Verzweiflung: «Ich brauche Hilfe.» Bild: ZDF Um dieses Akkordeon ging es bei der aktuellen Folge von «Bares für Rares». Bild: ZDF Realistisch war die Ziehharmonika aber nur 100 bis 150 Euro wert. Die Verkäufer nahmen das Angebot an. Bild: ZDF Ein Ring mit Frauengesicht aus einer spanischen Manufaktur kam auch unter den Hammer. Bild: ZDF Eine Leuchte mit Pierrot aus Keramik wurde von Goldscheider in Wien zwischen 1905 und 1910 produziert. Bild: ZDF Ein altes, medizinisches Lungen-Gerät «Pneumothorax» datierte Sven Deutschmanek in den 1930er Jahren. Der Wunschpreis lag bei 100 bis 150 Euro. Bild: ZDF Die «weltbekannte Teekanne» mit dem Titel «Suomi» hatte der finnische Designer Timo Sarpaneva 1973 für Rosenthal entworfen. Der Aschenbecher «Parabol» stammte von Trude Petri (KPM Berlin, 1950). Gewünscht wurden 300 Euro. Bild: ZDF Ein 62-teiliges Besteck aus 800er und 950er Silber der Silberwarenfabrik Bruckmann & Söhne (Heilbronn) datierte Wendela Horz um 1900. Gewünscht wurden 3000 Euro. Bild: ZDF

Als Kunst- und Antiquitätenhändler Sven Deutschmanek mit einer alten Quetschkommode den «Musikantenstadl» bei «Bares für Rares» eröffnete, stand Horst Lichter ratlos daneben: «Ich brauche Hilfe.»

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der ZDF-Sendung «Bares für Rares» brachte eine alte Quetschkommode Moderator Horst Lichter mit schrägen Tönen kurzzeitig zur Verzweiflung, bis ein Händler musikalisch überzeugte und für Begeisterung sorgte.

Trotz schwieriger Expertise erzielten die Verkäufer einen Verkaufspreis von 150 Euro für das dekorative Instrument aus den 1920er/30er Jahren.

Auch weitere Objekte wie ein Goldring, eine historische Leuchte und ein altes medizinisches Gerät fanden neue Besitzer – teils über dem Schätzpreis. Mehr anzeigen

In der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» brachte eine alte Quetschkommode Horst Lichter an den Rand der Verzweiflung: «Ich brauche Hilfe.» Nachdem sich auch die Expertise schwierig gestaltete, sorgte immerhin ein musikalischer Händler für eine gelungene Überraschung am Ende: «Bravo.»

«Das geht durch Mark und Knochen», stöhnte Horst Lichter, als Sven Deutschmanek ein paar schräge Töne aus dem alten Akkordeon presste. «Ach komm, du hast es doch genossen», lachte der Experte. Doch Lichter konnte nur schmerzhaft das Gesicht verziehen. Als Laura aus Kamp-Lintfort und Philip aus Oberhausen ans Pult traten, schien endlich Rettung in Sicht …

Expertise gestaltet sich «schwierig»

«Ich wusste, ich brauche Hilfe», lachte Lichter erleichtert die Geschwister an. Endlich war der «Musikantenstadl» beendet, den Deutschmanek zuvor veranstaltet hatte. Für die schiefen Töne konnte das alte Akkordeon aber nichts – schliesslich stammte die «Quetschkommode» noch vom Urgrossvater. Deutschmanek datierte auf die 1920er oder 1930er Jahre.

Made in Sachsen, stellte Experte Deutschmanek fest, als er den Stempel auf dem Instrument entdeckte. Die Konzertina stammte von der Traditionsfirma Meinel & Herold aus Klingenthal – und war mit ihren Details ein echtes Schmuckstück: ein Leinenblasebalg mit Marmorpapier, Eisenbeschlägen, Lederriemen und Knöpfen aus Bein.

«Ich finde es toll», schwärmte Deutschmanek, «und es funktioniert sogar noch. Aber ich glaube nicht, dass heute jemand damit spielen wird – das ist eher Deko.» Horst Lichter hatte allerdings sofort einen Händler im Kopf, der das alte Instrument durchaus noch zum Klingen bringen könnte. Der Wunschpreis der Verkäufer lag bei 200 Euro.

«Schwierig», murmelte Deutschmanek. Regional, also im sächsischen Klingenthal, «könnte man sicherlich noch mehr verlangen», glaubte der Experte. Realistisch war die Ziehharmonika aber nur 100 bis 150 Euro wert. Die Geschwister nahmen die Händlerkarte dennoch an. Gut so, denn im Händlerraum fand sich jemand, der das Instrument ausprobieren wollte.

Händler erntet Applaus

Steve Mandel – Antiquitätenhändler und Musiker – entlockte der Konzertina erstaunlich passable Töne. Für sein spontanes Konzert auf dem alten Instrument gab es sogar Applaus von seinen Kollegen: «Bravo», rief Elke Velten ganz begeistert, auch Benjamin Leo zeigte sich beeindruckt von dem «Wahnsinn» und Julian Schmitz-Avila lachte: «Ich liebe dich!»

Danach lobte David Suppes nicht nur den «schönen Sound», sondern sah in der Konzertina auch ein «optisch starkes» Deko-Objekt. «Ich finde, das muss genutzt werden», warfen Velten und Schmitz-Avila ein. Daraufhin bot Mandel zum Start 100 Euro. In Zehn-Euro-Schritten kletterte der Preis schnell auf 140 Euro, bevor dann erst einmal Ruhe einkehrte.

«Wie werden die denn gehandelt?», fragte Schmitz-Avila vorsichtig nach. Laut Händler Mandel waren 140 Euro eine realistische Wertschätzung: «Die alten Instrumente sind ein bisschen aus der Mode», erklärte er. Ausserdem sei das Spielen von Handzuginstrumenten gar nicht so einfach: «Ziehen, drücken und die Knöpfe bedienen – alles gleichzeitig.»

«Ich bin raus», erklärte Schmitz-Avila. Übrig blieb nur noch Mandel. Und nachdem der Verkäufer noch zehn Euro mehr herausschlagen konnte, ging der Zuschlag für das «schöne Ding» schliesslich für 150 Euro an den musikalischen Händler. Seine Kollegen freuten sich schon auf das nächste Ständchen – Schmitz-Avila schlug direkt «Drunken Sailor» vor.

«Bares für Rares»: Die weiteren Objekte der Sendung

Als weiteres Objekt der Sendung wurde ein Ring mit Frauengesicht der spanischen Schmuckmanufaktur Carrera y Carrera von Wendela Horz in den 1980er/90er Jahren datiert. Für den Schmuck aus 750er Gold mit Brillant (0,4 Karat) wünschte sich der Verkäufer 1600 Euro, Horz schätzte 1200 bis 1300 Euro und David Suppes zahlte 1700 Euro.

Eine Leuchte mit Pierrot aus Keramik (französischer Bildhauer Adolphe-Jean Lavergne) wurde von Goldscheider in Wien zwischen 1905 und 1910 produziert. Colmar Schulte-Goltz erkannte viele Abplatzungen und schätzte den Wert auf 150 bis 200 Euro. Gewünscht wurden eigentlich 300 Euro. Am Ende zahlte Händler Suppes 220 Euro.

Ein altes, medizinisches Lungen-Gerät «Pneumothorax» datierte Sven Deutschmanek in den 1930er Jahren. Der Wunschpreis lag bei 100 bis 150 Euro. Genauso hoch taxierte auch der Experte. Händler David Suppes zahlte schliesslich 100 Euro.

Die «weltbekannte Teekanne» mit dem Titel «Suomi» hatte der finnische Designer Timo Sarpaneva 1973 für Rosenthal entworfen. Der Aschenbecher «Parabol» stammte von Trude Petri (KPM Berlin, 1950). Gewünscht wurden 300 Euro. Colmar Schulte-Goltz schätzte 250 Euro. Julian Schmitz-Avila zahlte 150 Euro.

Ein 62-teiliges Besteck aus 800er und 950er Silber der Silberwarenfabrik Bruckmann & Söhne (Heilbronn) datierte Wendela Horz um 1900. Gewünscht wurden 3000 Euro. Doch die Expertin schätzte nur auf 1500 (Silberwert) bis 1800 Euro. Elke Velten zahlte am Ende 1650 Euro.

