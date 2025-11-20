  1. Privatkunden
Steht eine Hochzeit an? Wegen eines Objekts gerät «Bares für Rares»-Händler völlig aus der Fassung

Bruno Bötschi

20.11.2025

«Bares für Rares»-Händler Jan Cizek war total begeistert vom angebotenen Ring und dachte bereits ans Heiraten, derweil ihn Moderator Horst Lichter ungläubig fragte: «Du hast den Ring gekauft?»
Bild ZDF

«Ich habe Lust, zu heiraten»: «Bares für Rares»-Händler Jan Cizek kommt in der ZDF-Trödelshow wegen eines Ringes total aus dem Häuschen. Steht bei ihm wohl demnächst die Hochzeit an?

Teleschau

20.11.2025, 09:06

20.11.2025, 09:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Was Verkäuferin Renate in der aktuellen Ausgabe von der ZDF-Trödelshow «Bares für Rares» auf den Tisch legte, war winzig klein. 
  • Der Entourage-Ring hatte aber das Potenzial für ganz grosse Gefühle.
  • Händler Jan Cizek gab noch in der Sendung sein handfestes Versprechen für das Jawort ab.
Vor gut 30 Jahren hatte Verkäuferin Renate das Schmuckstück von ihrer Mutter geschenkt bekommen. So richtig warm wurde sie damit aber nie. Weil er ihr zu sehr «blinkert», wollte sie den edlen Ring aus den 1970er-Jahren bei «Bares für Rares» loswerden.

Zuerst war Experte Patrick Lessmann an der Reihe. Vor ihm lag ein Goldring mit insgesamt zwölf Diamanten.

Besonders ins Auge fiel der blaue, facettierte Mittelstein: ein Tansanit, der - wie der Name schon verriet – ausschliesslich in Tansania in der Nähe des Kilimandscharo zu finden ist.

«Bares für Rares»-Star. Wie unterscheidet man echte von falschen Freunden, Herr Lichter?

«Bares für Rares»-StarWie unterscheidet man echte von falschen Freunden, Herr Lichter?

Experte Lessmann kam auf ein geschätztes stolzes Gewicht von 2,7 Karat. Entsprechend hoch war der Wert. Der Entourage-Ring in seinem sehr guten Zustand konnte laut Expertise für 900 bis 1000 Euro den Besitzer wechseln. 

«Den werde ich meinen süssen Marta schenken»

Verkäuferin Renate nahm die Händlerkarte entgegen, ahnte aber noch nicht, dass wenig später eine Gefühls-Achterbahn auf sie wartete.

«Wenn ich den Ring sehe, habe ich Lust zu heiraten», strahlte Händler Jan Cizek, als er den funkelnden Schmuck erblickte. «Ein Traum», der vielleicht auch seiner Marta passen würde.

Eine Hochzeit stand bei ihm schliesslich noch auf dem Plan, wie er Moderator Horst Lichter verriet. Doch so einfach machten es ihm die Mitbietenden nicht:

Ausnahmslos alle Händler*innen waren begeistert vom Ring. Was er denn zahlen müsse, damit er das gute Stück bekomme, wollte Jan Cizek wissen.

«Du musst warten bis zum Schluss», scherzte Lisa Nüdling. Beim Stand von 1500 Euro forderte die Händlerin frech: «Ich überlasse dir den Ring gerne, wenn dann auch was passiert.» Die vielversprechende Antwort des Heiratswilligen: «Das wird so passieren.»

Ob bald die Hochzeitsglocken für Jan Cizek läuten?

In der Folge hielt sich Lisa Nüdling tatsächlich mit weiteren Geboten zurück. Sie wollte schliesslich nicht daran schuld sein, dass es am Ende keinen Antrag gab.

«Bares für Rares»-Moderator. Horst Lichter polarisiert mit freizügigem Bikini-Foto

«Bares für Rares»-ModeratorHorst Lichter polarisiert mit freizügigem Bikini-Foto

Mit 1700 Euro wurde sich Jan Cizek am Ende mit Verkäuferin Renate einig. Sie wünschte ihm viel Freude mit dem Ring und einen gelungenen Antrag gleich dazu. Ob es den wohl wirklich geben würde?

Am Schluss der Sendung fragte Moderator Horst Lichter ungläubig: «Du hast den Ring gekauft?» – «Ja, ein Verlobungsring. Den werde ich meinen süssen Marta schenken.» – «Du sag einmal, unter uns zwei», nahm ihn der Moderator zur Seite. «Das ist der vierte oder fünfte Ring, den du für Marta kaufst.» Dem stimmte der Händler zu. «Aber der Verlobungsring, das ist der Erste.»

Ob bald wirklich die Hochzeitsglocken für Jan Cizek und seine Marta läuten werden?

