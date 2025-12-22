«Song Sung Blue» im Kino - Hugh Jackman: «Ich bin wohl einfach ein geborener Entertainer.» Im Musikfilm «Song Sung Blue» ist Hugh Jackman in der Rolle eines Coverband-Sängers zu sehen, der es nicht ins ganz grosse Rampenlicht schafft, aber seine Leidenschaft für Musik ausleben kann und eine neue Liebe findet – gespielt von Kate Hudson. 10.12.2025

Im Feelgood-Film «Song Sung Blue» spielen Hugh Jackman und Kate Hudson ein Musikerpaar, das als Neil-Diamond-Tribute-Band ihrem Traum folgt. blue News traf die beiden Superstars in Berlin zum Interview.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Basierend auf wahren Begebenheiten, erzählt der Musikfilm «Song Sung Blue» die inspirierende Geschichte von Mike und Claire Sardina, die als Neil-Diamond-Tribute-Band auftreten und von der grossen Bühne träumen.

Das Paar wird phänomenal verkörpert von den Hollywoodikonen Hugh Jackman und Kate Hudson, welche beide Erfahrungen mit Darstellungen in Musikfilmen haben.

blue News traf die beiden Superstars und Regisseur Craig Brewer in Berlin zum Interview und sprach mit ihnen über die Arbeit am Set, Jackmans Begabung als Entertainer und die Kraft der Nostalgie.

«I am an Entertainer.» Mit diesen Worten beginnt der Musikfilm «Song Sung Blue». Und damit offenbart sich auch gleich eine wichtige Charaktereigenschaft der Hauptfigur Mike Sardina (Hugh Jackman). Mike liebt die Musik, aber er ist keineswegs ein begnadeter Musiker. Er liebt die Musik, weil sie den Menschen Freude bereitet, sie zusammenbringt und sie bewegt. Genau deshalb praktiziert er sie selber und tritt mit Coversongs in Pubs und auf dem Jahrmarkt auf – um die Menschen zu unterhalten. Mike ist ein geborener Entertainer.

Die grosse Bühne bleibt dem bescheidenen Musiker und ehemaligen Vietnam-Veteranen zunächst verwehrt. Doch die Begegnung mit Claire (Kate Hudson) entfacht ein Feuer in ihm. Während die beiden ihre Liebe füreinander entdecken, wächst auch ihr Enthusiasmus und ihre Leidenschaft für ihren Traum von der grossen Bühne.

Als «Thunder & Lightning» spielen sie Songs von Neil Diamond und treten zusammen mit der Soulband «The Esquires» in kleineren Pubs auf. Ehe sie sich versehen, wird ein erfahrener Tourmanager auf sie aufmerksam. Der Traum von der grossen Bühne rückt näher, doch auf dem Weg nach ganz oben wirft sie ein tragischer Schicksalsschlag aus der Bahn.

Feelgood-Charakteristik trotz tragischer Ereignisse

«Song Sung Blue» ist ein inspirierendes Musikdrama, das sich wie eine emotionale Achterbahn anfühlt. Trotz sehr tragischer Momente charakterisiert sich der Film über die Neil-Diamond-Tribute-Band «Lightning & Thunder» insgesamt als ergreifender Feelgood-Movie.

Hugh Jackman erweist sich einmal mehr als geborener Entertainer und harmoniert wunderbar mit Kate Hudson – eingepackt in herrlich ausgefallene und farbenprächtige Kostüme.

Ideale Besetzung dank Erfahrung in Musikfilmen

Mit Hugh Jackman und Kate Hudson ist «Song Sung Blue» nicht nur hochkarätig, sondern auch ideal passend besetzt. Beide bringen Erfahrungen in Musikfilmen mit. Jackman hat in den Musicals «Les Misérables» und «The Greatest Showman» seine Gesangskünste unter Beweis gestellt. Und Hudson hat in «Music» von der erfolgreichen Popsängerin Sia mitgewirkt. Zudem ist sie seit einigen Jahren selber als Songwriterin und Sängerin aktiv.

blue News traf die beiden Hollywoodstars in Berlin zum Interview und sprach mit dem bestens aufgelegten Schauspielduo über ihre Bandproben am Set und über Jackmans Begabung als Entertainer. Ausserdem verraten sie in unserem Videobeitrag oben, welche Künstler*innen sie selbst covern würden, wenn sie die Wahl hätten.

Auch mit Regisseur Craig Brewer unterhielt sich blue News über «Song Sung Blue». Mit seiner Neuverfilmung von Footloose aus dem Jahre 2011 hat er ebenfalls bereits Erfahrung gesammelt im Bereich der Musikfilme. Im Interview erzählt er, was ihn an dieser wahren Geschichte fasziniert, wie es zur Zusammenarbeit mit Jackman und Hudson kam und weshalb sich Nostalgie so gut verkauft.

Interview mit Regisseur Craig Brewer

Regisseur Craig Brewer über «Song Sung Blue»: «Ich liebe billige Dinge, die einen Wow-Effekt haben.» Im Interview mit blue News erzählt Regisseur Craig Brewer von seiner Faszination für die wahre Geschichte dieser Neil-Diamond-Tribute-Band, wie es zur Zusammenarbeit mit Hugh Jackman und Kate Hudson kam und weshalb Nostalgie so stark wirkt. 19.12.2025

