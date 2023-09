Hugh Jackman und Deborra-Lee trennen sich nach 27 Jahren

Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness Jackman haben sich nach 27 Ehejahren getrennt. Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Schauspieler Hugh Jackman (54) und Deborra-Lee Furness (67) galten als Hollywoods Traumpaar. Nun geben sie nach 27 Jahren ihr Ehe-Aus bekannt. Ihre Familie habe aber weiterhin höchste Priorität.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hollywoodstar Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness geben nach 27 Jahren per Statement ihr Ehe-Aus bekannt.

Das Paar hat zwei Adoptivkinder.

Kennengelernt haben sie sich am Set von «Correlli» 1995. Mehr anzeigen

Dieses Beziehungs-Aus überrascht Hollywood. Galten Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness als Vorzeigepaar der Filmindustrie. Noch vor zwei Jahren feierten sie Silberhochzeit und Jackman schwärmte noch von seiner 25-jährigen Ehe.

Jackman und Furness gaben die Trennung in einem Statement bekannt.

Sie seien damit gesegnet gewesen, fast drei Jahrzehnte lang eine «wunderbare, liebevolle Ehe» geteilt zu haben, heisst es in einer gemeinsamen Erklärung des Paares, die von der US-Zeitschrift «People» am Freitag (Ortszeit) veröffentlicht wurde.

Doch nun hätten sie sich für eine Trennung entschieden, um ihren «individuellen» Weg zu verfolgen. Ihre Familie sei weiterhin ihre «höchste Priorität». Sie wollten das nächste Kapitel mit «Dankbarkeit, Liebe und Güte» angehen.

Die teuersten Scheidungen aller Zeiten Vor der Scheidung von Bill und Melinda Gates war die Trennung von Jeff Bezos und MacKenzie Scott die teuerste bis anhin. Scott erhielt dabei 35 Milliarden Franken vom reichsten Mann der Welt, heute wird ihr Vermögen auf rund sechs Milliarden geschätzt, was sie zu einer der reichsten Frauen überhaupt macht. Bild: Getty Images Als sich die schottische Journalistin Anna Maria Mann vom Medienmogul Rupert Murdoch scheiden liess, erhielt sie 1,5 Milliarden Franken – darüber hinaus 110 Millionen in bar. Bild: Getty Images Nach sechsjähriger Ehe liessen sich Profigolfer Tiger Woods und das Model Elin Nordegren scheiden. Die mittlerweile 41-jährige Schwedin und der Amerikaner teilten sich dabei laut Schätzungen ungefähr 650 Millionen Franken. Bild: Getty Images 2006 liess sich Juanita Vanoy von der Basketball-Legende Michael Jordan scheiden. Diese Trennung kostete 153 Millionen Franken, was zu dieser Zeit die höchste Summe für eine Prominentenscheidung war. Bild: WireImage Die südkoreanischen Schauspieler Song Joong-ki (rechts) und Song Hye-kyo – dort bekannt als Song-Song-Paar – sind zwei der berühmtesten Darsteller Koreas und besassen zum Zeitpunkt ihrer Scheidung Liegenschaften im Wert von rund 78 Millionen Franken. Bild: Getty Images Es war für die lokalen Medien «die Scheidung des Jahrhunderts»: 1,4 Milliarden Franken kostete die Trennung zwischen dem Vorstand der SK Group Chay Tae-won (links) und der Museumsdirektorin Roh Soh-yeong. Beide stammen aus wohlhabenden Familien. Soh-yeong ist die Tochter eines ehemaligen Armee-Generals und späteren Präsidenten. Bild: Getty Images Und schliesslich noch die Trennung von Drehbuchautorin Melissa Mathison und Schauspieler Harrison Ford: Diese kostete laut Schätzungen rund 108 Millionen Franken. Bild: Getty Images Erst nach einem Rosenkrieg bewilligte Nicole Young 2021 die Scheidung. Rapper und Produzenten-Ikone Dr. Dre kostete das 100 Millionen Dollar. Hier an einem Anlass 2017 in Hollywood. Bild: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Die teuersten Scheidungen aller Zeiten Vor der Scheidung von Bill und Melinda Gates war die Trennung von Jeff Bezos und MacKenzie Scott die teuerste bis anhin. Scott erhielt dabei 35 Milliarden Franken vom reichsten Mann der Welt, heute wird ihr Vermögen auf rund sechs Milliarden geschätzt, was sie zu einer der reichsten Frauen überhaupt macht. Bild: Getty Images Als sich die schottische Journalistin Anna Maria Mann vom Medienmogul Rupert Murdoch scheiden liess, erhielt sie 1,5 Milliarden Franken – darüber hinaus 110 Millionen in bar. Bild: Getty Images Nach sechsjähriger Ehe liessen sich Profigolfer Tiger Woods und das Model Elin Nordegren scheiden. Die mittlerweile 41-jährige Schwedin und der Amerikaner teilten sich dabei laut Schätzungen ungefähr 650 Millionen Franken. Bild: Getty Images 2006 liess sich Juanita Vanoy von der Basketball-Legende Michael Jordan scheiden. Diese Trennung kostete 153 Millionen Franken, was zu dieser Zeit die höchste Summe für eine Prominentenscheidung war. Bild: WireImage Die südkoreanischen Schauspieler Song Joong-ki (rechts) und Song Hye-kyo – dort bekannt als Song-Song-Paar – sind zwei der berühmtesten Darsteller Koreas und besassen zum Zeitpunkt ihrer Scheidung Liegenschaften im Wert von rund 78 Millionen Franken. Bild: Getty Images Es war für die lokalen Medien «die Scheidung des Jahrhunderts»: 1,4 Milliarden Franken kostete die Trennung zwischen dem Vorstand der SK Group Chay Tae-won (links) und der Museumsdirektorin Roh Soh-yeong. Beide stammen aus wohlhabenden Familien. Soh-yeong ist die Tochter eines ehemaligen Armee-Generals und späteren Präsidenten. Bild: Getty Images Und schliesslich noch die Trennung von Drehbuchautorin Melissa Mathison und Schauspieler Harrison Ford: Diese kostete laut Schätzungen rund 108 Millionen Franken. Bild: Getty Images Erst nach einem Rosenkrieg bewilligte Nicole Young 2021 die Scheidung. Rapper und Produzenten-Ikone Dr. Dre kostete das 100 Millionen Dollar. Hier an einem Anlass 2017 in Hollywood. Bild: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Am Filmset kennengelernt

Das australische Schauspieler-Ehepaar lernte sich 1995 bei den Dreharbeiten für die Fernsehserie «Correlli» kennen. Jackman spielte einen Häftling, der sich in die von Furness gespielte Gefängnis-Psychologin verliebt. Sie heirateten im April 1996. Das Paar hat zwei Adoptivkinder.

Vor zwei Jahren feierten sie Silberhochzeit. «Mit dir verheiratet zu sein, Deb, ist so natürlich wie Atmen», schrieb der australische Hollywood-Star («X-Men») im April 2021 auf Instagram. «Fast von dem Moment an, als wir uns trafen, wusste ich, dass es unser Schicksal war, zusammen zu sein.» In den vergangenen 25 Jahren sei die Liebe tiefer geworden, der Spass, die Aufregung und das Abenteuer berauschender, das Lernen voneinander noch grossartiger: «Ich bin für immer dankbar, dass wir unsere Liebe, unser Leben und unsere Familie miteinander teilen», schrieb Jackman damals.

Mona Vetsch und Tom Gisler über ihr erstes Bühnenstück «Im mittleren Alter»

Mona Vetsch: «Wir hocken mitten in der Sch****-Phase des Lebens» SRF-Aushängeschild Mona Vetsch und Radiomoderator Tom Gisler spannen zusammen. Ihr erstes Bühnenstück sei ein Mix aus Survival-Camp, Klassentreffen und Selbsthilfegruppe. Die Tour startet am 16. September. 30.08.2023

dpa/red