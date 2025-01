Die Tochter der Wrestling-Ikone Hulk Hogan hat überraschend Zwillinge bekommen. Die Baby-News verkündete Brooke Oleksy, wie seit ihrer Hochzeit heisst, auf Instagram.

Hulk Hogans (71) Tochter Brooke (36) ist zum ersten Mal Mama geworden – und macht damit die Wrestling-Legende erstmals zum Grossvater. Die Baby-News hat die 36-Jährige auf Instagram bekanntgegeben. Für die Fans kam die Nachricht überraschend, da Brooke zuvor keine Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte.

Wie sie im Post verrät, kamen die Zwillinge, Oliver Andrew und Molly Gene, am 15. Januar 2025 zur Welt. Zuletzt postete die Wrestler-Tochter Ende Oktober auf Instagram.

«Also… Ich habe mich von den sozialen Netzwerken ferngehalten, um diese beiden Süssen zu erschaffen», erklärt Brooke, die seit ihrer Hochzeit mit dem einstigen NHL-Star Steven Oleksy (38) dessen Nachnamen trägt, nun ihr Schweigen.

Brooke Hogan (links) ist die Tochter von Wrestler-Star Hulk Hogan (rechts). KEYSTONE/AP Photo/Henny Ray Abrams

Auf den Instagram-Bildern hält die frischgebackene Mama die beiden Neugeborenen friedlich schlafend in ihren Armen. Während sie noch das Krankenhausarmband trägt, scheinen die Babys die Aufmerksamkeit um ihre Geburt nicht zu bemerken. Ein weiteres Bild zeigt Brooke im Rollstuhl mit den Babys und ihrem Mann.

Unzählige Glückwünsche

Schnappschüsse von Oliver Andrew und Molly Gene zusammen mit ihrem berühmten Grossvater gibt es bisher noch nicht.

Brooke erlangte Bekanntheit durch die Reality-Show «Hogan Knows Best», in der sie zusammen mit ihrem Vater, ihrem Bruder Nick (34) und ihrer Mutter Linda (65) zu sehen war. Später erhielt sie ihre eigene Show «Brooke Knows Best», die jedoch nach zwei Staffeln eingestellt wurde.

Die Geburt ihrer Kinder beschreibt Brooke als die «Erfüllung ihres Herzens». Die Fans sind aus dem Häuschen und freuen sich für die Wrestler-Tochter. «Herzlichen Glückwunsch!! Du und deine Babys seid wunderschön», schreibt eine Followerin. Und eine andere Userin meint: «Perfekte Engel 🩷💙 So glücklich für eure wachsende Familie.»

