Hunziker rockt bis zur Schnappatmung – Seitenhieb gegen Gottschalk

Rockte sich ausser Atem: Michelle Hunziker bei Giovanni Zarella. ZDF

Grosser Auftritt vom Michelle Hunziker: Bei Giovanni Zarella stellte die Schweizerin ihr Talent als Sängerin unter Beweis. Dabei gab sie zwar fast zu viel Gas – unterstrich damit aber auch, was sich Thomas Gottschalk nächste Woche entgehen lässt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker trat in der «Giovanni Zarella Show» im ZDF auf.

Die Moderatorin sang zusammen mit dem Gastgeber ein Medley aus Italo-Hits.

Dabei verausgabte sie sich so stark, dass sie scherzend nach Sauerstoff verlangte.

Giovanni Zarella war spürbar stolz, die Schweizerin in seiner Show zu haben.

Einen Seitenhieb in Richtung Thomas Gottschalk konnte er sich nicht vekneifen. Mehr anzeigen

Was für ein Entrée: In einem enganliegenden, feuerroten Kleid schreitet Michelle Hunziker die Show-Treppe auf der Bühne der «Giovanni Zarella Show» herunter. Dem Moderator der ZDF-Show bleibt spürbar der Atem stehen.

Zarella schwärmt: «Sie ist ein grosser Star in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und in Italien. Sie lebt in Bella Italia, sie ist schlagfertig, sie ist lustig, sie ist bildhübsch – und sie ist nächste Woche nicht bei Thommy, dafür heute bei mir: Hier ist Michelle Hunziker!»

Eine direkte Antwort auf Gottschalks Hunziker-Kritik?

Das Publikum tobt, der Seitenhieb hat gesessen. Und zwar gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen, weil die schöne Schweizerin nächste Woche bei der finalen «Wetten, dass...?»-Show tatsächlich von vielen Zuschauer*innen vermisst werden dürfte.

Zum anderen, weil Thomas Gottschalk in einem Interview seiner ehemaligen Co-Moderatorin subtil unterstellt hatte, sie habe ihre Schlagfertigkeit verloren.

Er habe ihr früher gern Bälle zugespielt, die Hunziker dann spontan aufgenommen und verwertet habe. Diese Lockerheit sie ihr abhanden gekommen, so Gottschalk.

«Schlagfertig, lustig, bildschön»: Giovanni Zarella (r.) über Michelle Hunziker. ZDF

Mit seiner Lobrede («schlagfertig, «lustig», «bildschön») scheint Giovanni Zarella direkt auf diese Vorwürfe reagiert zu haben.

Zudem ist dem Italo-Deutschen der Stolz, die schöne Schweizerin bei sich in der Show zu haben, die ganze Zeit förmlich ins Gesicht geschrieben.

Hunziker zu Zarella: «Du machst mich fertig!»

Michelle Hunziker jedenfalls scheint die Retourkutsche zu gefallen.

Sie revanchiert sich mit einer überschwänglichen Lobesrede auf Zarella; gemeinsam schwärmen sie von seinem Besuch in Mailand für Hunzikers TV-Show im italienischen Fernsehen.

Garantie für Highlights in deutschen Shows: Michelle Hunziker bei ihrem zweiten Auftritt. ZDF

Dann wird gesungen – und wie. Mit einem epischen Medley aus Italo-Evergreens wie «Sempre, sempre» (Al Bano und Romina Power), «Volare» (Gipsy Kings) sowie «Sara perche ti amo» und «Mamma Maria» (Ricchi e Poveri) rockt Michelle Hunziker bis an ihre Grenzen ab.

Hörbar ausser Atem («Habt ihr ein bisschen Sauerstoff?») sagt sie lachend und immer noch nach Luft schnappend zu Moderator Zarella: «Du spinnst – du machst mich fertig!»

Strahlend und charmant wie eh und je: Michelle Hunziker bei Giovanni Zarella. ZDF

Zarella nimmt es gelassen und betont: «So schön, dich heute Abend hier zu haben!»

Zum Ende der Show kommt Michelle Hunziker noch einmal auf die Bühne. Diesmal singt sie ein «ZDF Hitparaden»-Medley – und unterstreicht damit ihren Wert als Highlight-Lieferant in deutschen TV-Shows.

Ob Thomas Gottschalk sein Urteil nach diesem Auftritt noch einmal überdenken wird?