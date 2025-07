Michelle Hunziker geniesst die Zeit auf Mykonos. Instagram / Michelle Hunziker

Michelle Hunziker gönnt sich eine Auszeit – aber nicht allein: Auf Mykonos versammelt die Moderatorin ihre Liebsten um sich. Ob auch ihr neuer Partner dabei ist, bleibt ein gut gehütetes Feriengeheimnis.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michelle Hunziker verbringt mit Kindern, Enkel und Familie Ferien auf der griechischen Insel Mykonos.

Tochter Aurora dokumentiert den Urlaub fleissig – mit Poolbildern, Sonnenuntergängen und Beach-Vibes.

Ob auch Hunzikers neuer Partner Nino Tronchetti Provera angereist ist, bleibt offen. Mehr anzeigen

Mit einem Glas Rosé in der Hand und dem Ägäis-Sonnenuntergang im Blick: Michelle Hunziker (47) meldet sich auf Instagram aus den Ferien auf Mykonos. Doch ganz in Ruhe dolce far niente geniessen, das ist für Hunziker keine Option.

Sie macht Ferien mit der ganzen Familie – samt Nachwuchs, Schwiegersohn in spe und natürlich Enkel Cesare, der sie vor zwei Jahren zur Nonna machte.

Auf Instagram gibt sich Hunziker emotional: «Mein Herz macht Freudensprünge», schreibt sie zu einem Schnappschuss, der ihre Kinder beim Planschen im Pool zeigt.

Die Aufnahme stammt gemäss Hunzikers Bildbeschrieb von Tochter Aurora Hunziker-Ramazotti (28), die zusammen mit ihrem Partner Goffredo Cerza (29) ebenfalls Teil der Reisegruppe ist.

Ob auch der neue Mann an ihrer Seite, der italienische Unternehmer Nino Tronchetti Provera (57), mitreist, bleibt unklar. Hinweise darauf gibt es keine – aber Platz für Romantik ist auf der Kykladeninsel allemal: «Ferien beginnen mit einem Sonnenuntergang», schreibt Hunziker zu einem stimmungsvollen Bild mit wehendem Haar und Blick aufs offene Meer.

Dass Hunziker bei aller Familienfreude auch geschäftlich denkt, beweist sie mit einem Strand-Shooting für ihre Lifestyle-Marke «Goovi». Marketing in eigener Sache – zwischen Sand, Sonne und türkisblauem Meer.

Video aus dem Ressort