Teil von fünfköpfiger Nachfolge Hunziker steigt nach Gottschalk-Abschied bei RTL-Show ein

dpa

9.12.2025 - 21:24

Hunziker steigt nach Gottschalk-Abschied bei RTL-Show ein
Michelle Hunziker ist Teil des neuen Teams bei «Denn sie wissen nicht, was passiert». (Archivbild)

Michelle Hunziker ist Teil des neuen Teams bei «Denn sie wissen nicht, was passiert». (Archivbild)

Bild: dpa

Auch Jana Ina und Giovanni Zarrella gehören zum neuen, fünfköpfigen Team. (Archivbild)

Auch Jana Ina und Giovanni Zarrella gehören zum neuen, fünfköpfigen Team. (Archivbild)

Bild: dpa

Die Brüder Andreas und Chris Ehrlich, bekannt als «Ehrlich Brothers», komplettieren das neue Team der RTL-Show. (Archivbild)

Die Brüder Andreas und Chris Ehrlich, bekannt als «Ehrlich Brothers», komplettieren das neue Team der RTL-Show. (Archivbild)

Bild: dpa

Hunziker steigt nach Gottschalk-Abschied bei RTL-Show ein
Hunziker steigt nach Gottschalk-Abschied bei RTL-Show ein. Michelle Hunziker ist Teil des neuen Teams bei «Denn sie wissen nicht, was passiert». (Archivbild)

Michelle Hunziker ist Teil des neuen Teams bei «Denn sie wissen nicht, was passiert». (Archivbild)

Bild: dpa

Hunziker steigt nach Gottschalk-Abschied bei RTL-Show ein. Auch Jana Ina und Giovanni Zarrella gehören zum neuen, fünfköpfigen Team. (Archivbild)

Auch Jana Ina und Giovanni Zarrella gehören zum neuen, fünfköpfigen Team. (Archivbild)

Bild: dpa

Hunziker steigt nach Gottschalk-Abschied bei RTL-Show ein. Die Brüder Andreas und Chris Ehrlich, bekannt als «Ehrlich Brothers», komplettieren das neue Team der RTL-Show. (Archivbild)

Die Brüder Andreas und Chris Ehrlich, bekannt als «Ehrlich Brothers», komplettieren das neue Team der RTL-Show. (Archivbild)

Bild: dpa

Nach dem Ende der Ära von Gottschalk, Jauch und Schöneberger bei «Denn sie wissen nicht, was passiert» war unklar, wie die Show genau weitergehen würde. Nun gibt es eine gleich fünfköpfige Nachfolge.

,

DPA, Gianluca Reucher

09.12.2025, 21:24

10.12.2025, 07:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Michelle Hunziker steigt bei der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» ein.
  • Damit wird die Schweizer Moderatorin Teil eines fünfköpfigen Gespanns, das die Nachfolge von Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger antritt, die sich kürzlich aus der Sendung verabschiedet haben.
  • Neben Michelle Hunziker werden am Samstag auch die Ehrlich Brothers sowie Jana Ina und Giovanni Zarrella mit dabei sein. Die Besetzung gilt laut RTL zunächst nur für die kommende Ausgabe.
Mehr anzeigen

Nach dem Abschied von Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger von der Sendung «Denn sie wissen nicht, was passiert» hat RTL prominente Nachfolger für die nächste Ausgabe gefunden.

An die Stelle des Show-Trios werden am Samstag (13. Dezember, 20.15 Uhr) die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker, das Magier-Duo Ehrlich Brothers sowie Jana Ina und Giovanni Zarrella treten. Dass die Zarrellas dabei sein würden, war bereits bekannt – Hunziker und die Ehrlich Brothers sind eine Überraschung. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Vor allem mit Michelle Hunziker spannt sich ein inhaltlicher Bogen zu Vorgänger Thomas Gottschalk. Die beiden kennen sich gut – bei «Wetten, dass..?» war sie zeitweise seine Co-Moderatorin. Die 48-Jährige hat mittlerweile viel Show-Erfahrung gesammelt. Im Mai führte sie mit Kabarettistin Hazel Brugger und der Sängerin Sandra Studer durch das ESC-Finale in der Schweiz.

Neue Besetzung zunächst nur für die nächste Ausgabe

Die Ehrlich Brothers gelten als bekanntestes Magier-Duo Deutschlands. Die Brüder Andreas und Chris Ehrlich treten mit aufwendigen Zauber- und Illusionsshows auf.

Michelle Hunziker am ESC. Vom «schönsten Po» Italiens zur erfolgreichsten Moderatorin Europas

Michelle Hunziker am ESCVom «schönsten Po» Italiens zur erfolgreichsten Moderatorin Europas

Gottschalk, Jauch und Schöneberger, die in den vergangenen sieben Jahren durch «Denn sie wissen nicht, was passiert» geführt hatten, waren am vergangenen Samstag verabschiedet worden. Gottschalk zog sich dabei ganz aus der Samstagabend-Unterhaltung zurück – er freue sich auf die Rente, sagte er. Wenige Tage zuvor hatte er eine Krebserkrankung bekannt gemacht.

RTL erklärte auf Nachfrage, dass die neue Besetzung bei «Denn sie wissen nicht, was passiert» zunächst nur für die kommende Ausgabe gilt. Wie es danach weitergehe, werde man zu gegebener Zeit mitteilen. Das Format ist eine Mischung aus Spiel- und Improvisationsshow. Zum Beispiel wird erst in der Sendung bekanntgegeben, wer sie moderiert.

Mehr zu dem Thema

«I'll be back». Kommt es bei Thomas Gottschalk doch noch zu einem Comeback?

«I'll be back»Kommt es bei Thomas Gottschalk doch noch zu einem Comeback?

Tschüss, Thommy. Gottschalk rockt in Rente – und flüchtet mitten aus seiner Show

Tschüss, ThommyGottschalk rockt in Rente – und flüchtet mitten aus seiner Show

Gerüchteküche brodelt. Haben sich Michelle Hunziker und Nino Tronchetti Provera getrennt?

Gerüchteküche brodeltHaben sich Michelle Hunziker und Nino Tronchetti Provera getrennt?

