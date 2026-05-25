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«Habe ihn lieb» Michelle Hunziker verteidigt Thomas Gottschalk – trotz Kritik

dpa

25.5.2026 - 07:33

Gottschalk und Hunziker moderierten gemeinsam die ZDF-Show «Wetten, dass..?». (Archivbild)
Gottschalk und Hunziker moderierten gemeinsam die ZDF-Show «Wetten, dass..?». (Archivbild)
Philipp von Ditfurth/dpa

Michelle Hunziker moderierte gemeinsam mit Thomas Gottschalk «Wetten, dass..?». Viel Kontakt haben die beiden nicht mehr – die 49-Jährige schätzt den früheren Showmaster aber immer noch sehr.

DPA

25.05.2026, 07:33

25.05.2026, 08:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Michelle Hunziker fühlt sich Thomas Gottschalk weiterhin eng verbunden.
  • Sie verteidigt ihn und blickt positiv auf ihre gemeinsame Zeit zurück.
  • Gottschalk hat sich nach einer Krebserkrankung aus dem Showgeschäft zurückgezogen.
Mehr anzeigen

Die TV-Moderatorin Michelle Hunziker fühlt sich ihrem früheren Kollegen Thomas Gottschalk laut eigener Aussage immer noch sehr verbunden, auch wenn der Kontakt weniger geworden sei.

«Wenn wir uns sehen, ist es immer schön, aber wir telefonieren nicht. Vor kurzem habe ich ihn getroffen und war sehr froh, ihn zu umarmen», sagte die 49-Jährige der «Neuen Osnabrücker Zeitung».

Gottschalk hatte vor einigen Monaten seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und seinen Rückzug aus dem grossen Show-Geschäft bekanntgegeben.

Hunziker, die sowohl die Schweizer als auch die italienische Staatsbürgerschaft hat, nahm Gottschalk gegen Kritik in Schutz. «Ich habe Thomas lieb. Ich habe ihn so lieb, dass ich es nie kommentiert habe, wenn er vielleicht mal einen nicht ganz richtigen Satz gesagt hat. Und ich werde ihn auch weiterhin liebhaben. Weil ich weiss, was für eine tolle Zeit wir zusammen erlebt haben», sagte Hunziker, die Gottschalks Co-Moderation in der Show «Wetten, dass..?» war. 

«Ich kannte die Show als Gast, war dankbar und habe mich vom ersten Tag an gut mit ihm gefühlt. Gerade weil er so unangepasst war und die Show einfach gerockt hat», sagte sie über die gemeinsame TV-Zeit mit Gottschalk.

Der mittlerweile 76-Jährige hatte Hunziker laut deren Aussage 2009 gefragt, ob sie mit ihm gemeinsam «Wetten, dass..?» moderieren wolle.

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