Nichts dran an Trennungsgerüchten? Hunziker und ihr Nino sollen Luxus-Wohnung gekauft haben

Oliver Kohlmaier

24.10.2025

Die Gerüchteküche brodelt wegen des Liebeslebens von Moderatorin Michelle Hunziker.
Die Gerüchteküche brodelt wegen des Liebeslebens von Moderatorin Michelle Hunziker.
Jens Kalaene/dpa (Archivbild)

Seit Tagen gibt es Gerüchte um eine Trennung von TV-Star Michelle Hunziker und Manager Nino Tronchetti Provera. Nun jedoch sollen sie gemeinsam ein Luxus-Apartment in Mailand gekauft haben.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

24.10.2025, 17:21

24.10.2025, 17:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit Tages gibt es Gerüchte um eine Trennung von Moderatorin Michelle Hunziker vom italienischen Manager Nino Tronchetti Provera.
  • Nun jedoch sollen die Beiden gemeinsam eine Wohnung gekauft haben.
  • Laut einem Medienbericht handelt es sich dabei um ein Luxus-Apartment mit Privatgarten in Mailand im Wert von rund 13 Millionen Franken.
Mehr anzeigen

Verwirrung um das Liebesleben von Moderatorin Michelle Hunziker. Erst vor Kurzem wurde ihre Beziehung mit dem italienischen Manager Nino Tronchetti Provera bekannt. Nun soll das junge Liebesglück auch schon vorbei sein, schrieben italienische Zeitungen am Donnerstag.

Kurz darauf wurde am Freitag jedoch ein Bericht über einen Wohnungskauf der beiden publik, wie blick.ch berichtet. Zuvor hatte das italienische Promiportal «Dagospia» geschrieben, dass sich die 48-jährige Bernerin und der Pirelli-Erbe (57) getrennt hätten. «Dagospia» berief sich dabei auf Insider aus dem Umfeld des Paares.

Gerüchteküche brodelt. Haben sich Michelle Hunziker und Nino Tronchetti Provera getrennt?

Gerüchteküche brodeltHaben sich Michelle Hunziker und Nino Tronchetti Provera getrennt?

Das italienische Magazin «Oggi» berichtete am Freitag indessen, am Liebes-Aus sei nichts dran – im Gegenteil. Wie das Blatt schreibt, soll Tronchetti Provera für Hunziker und sich eine Immobilie in Mailand gekauft haben.

Es handle sich dabei um ein Luxus-Apartment mit Privatgarten nahe der Piazza San Babila im Wert von rund 13 Millionen Franken. In genau dieser Wohnung sollen sich Hunziker und der Milliardär zu Jahresbeginn über den Weg gelaufen sein.

Videos aus dem Ressort

Michelle Hunziker am ESC: Vom «schönsten Po» Italiens zur erfolgreichsten Moderatorin Europas

Michelle Hunziker am ESC: Vom «schönsten Po» Italiens zur erfolgreichsten Moderatorin Europas

Michelle Hunziker wurde einst wegen ihrer Grösse als Model belächelt und vor der Kamera unterschätzt. Nun moderiert die 48-Jährige sogar das ESC-Final. Die Stationen ihrer Erfolgsstory zeigen wir dir im Video.

15.05.2025

Mehr zum Thema

Interview mit den drei Schweizer Hosts. Michelle Hunziker vor ESC-Moderation: «Wir sind überhaupt nicht frei»

Interview mit den drei Schweizer HostsMichelle Hunziker vor ESC-Moderation: «Wir sind überhaupt nicht frei»

Gemeinsame Strandferien. Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti feiern Wiedervereinigung

Gemeinsame StrandferienMichelle Hunziker und Eros Ramazzotti feiern Wiedervereinigung

ESC zwischen Klischee und Schmerzgrenze. Diese Frau legt Hunziker, Brugger und Studer die Worte in den Mund

ESC zwischen Klischee und SchmerzgrenzeDiese Frau legt Hunziker, Brugger und Studer die Worte in den Mund

