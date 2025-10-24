Die Gerüchteküche brodelt wegen des Liebeslebens von Moderatorin Michelle Hunziker. Jens Kalaene/dpa (Archivbild)

Seit Tagen gibt es Gerüchte um eine Trennung von TV-Star Michelle Hunziker und Manager Nino Tronchetti Provera. Nun jedoch sollen sie gemeinsam ein Luxus-Apartment in Mailand gekauft haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Tages gibt es Gerüchte um eine Trennung von Moderatorin Michelle Hunziker vom italienischen Manager Nino Tronchetti Provera.

Nun jedoch sollen die Beiden gemeinsam eine Wohnung gekauft haben.

Laut einem Medienbericht handelt es sich dabei um ein Luxus-Apartment mit Privatgarten in Mailand im Wert von rund 13 Millionen Franken. Mehr anzeigen

Verwirrung um das Liebesleben von Moderatorin Michelle Hunziker. Erst vor Kurzem wurde ihre Beziehung mit dem italienischen Manager Nino Tronchetti Provera bekannt. Nun soll das junge Liebesglück auch schon vorbei sein, schrieben italienische Zeitungen am Donnerstag.

Kurz darauf wurde am Freitag jedoch ein Bericht über einen Wohnungskauf der beiden publik, wie blick.ch berichtet. Zuvor hatte das italienische Promiportal «Dagospia» geschrieben, dass sich die 48-jährige Bernerin und der Pirelli-Erbe (57) getrennt hätten. «Dagospia» berief sich dabei auf Insider aus dem Umfeld des Paares.

Das italienische Magazin «Oggi» berichtete am Freitag indessen, am Liebes-Aus sei nichts dran – im Gegenteil. Wie das Blatt schreibt, soll Tronchetti Provera für Hunziker und sich eine Immobilie in Mailand gekauft haben.

Es handle sich dabei um ein Luxus-Apartment mit Privatgarten nahe der Piazza San Babila im Wert von rund 13 Millionen Franken. In genau dieser Wohnung sollen sich Hunziker und der Milliardär zu Jahresbeginn über den Weg gelaufen sein.

