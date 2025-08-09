Emma Thompson überwältigt von Piazza Grande: «Ich bin furchtbar nervös, aber auch überglücklich, hier zu sein» Das Locarno Film Festival ehrt die Oscar-Preisträgerin Emma Thompson für ihre Karriere mit dem Leopard Club Award. Überglücklich und beeindruckt von der Piazza Grande, präsentiert sie ihren Thriller «The Dead of Winter». 09.08.2025

Das Locarno Film Festival ehrt die Oscar-Preisträgerin Emma Thompson für ihre Karriere mit dem Leopard Club Award. Überglücklich und beeindruckt von der Piazza Grande, präsentiert sie ihren Thriller «The Dead of Winter».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Emma Thompson wird vom Locarno Film Festival für ihr Filmschaffen mit dem Leopard Club Award ausgezeichnet.

Die zweifache Oscarpreisträgerin präsentiert auf der Piazza Grande den nervenaufreibenden Thriller «The Dead of Winter», in welchem sie eine Gekidnappte zu retten versucht.

Im Gespräch mit blue News am Red Carpet zeigt sie sich überglücklich, aber auch aufgeregt wegen der überwältigenden Atmosphäre auf der Piazza. Mehr anzeigen

Zwei Oscars, zwei Golden Globes, 3 BAFTA Awards und zahlreiche weitere Preise: Emma Thompson gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Schauspielerinnen Englands. Zu ihren bekanntesten Werken gehören «Howards End» (1992), «Sense and Sensibility» (1996), die «Harry Potter»-Reihe (2003-2011), «Love Actually» (2003), «Saving Mr. Banks (2013), «Cruella» (2021) und «Good Luck to You, Leo Grande» (2022).

Neben der Schauspielerei ist sie zudem auch als Drehbuchautorin und Produzentin tätig. Einen ihrer Oscars gewann sie sogar für das beste adaptierte Drehbuch zu «Sense and Sensibility».

Für ihre beeindruckende Karriere zeichnet das Locarno Film Festival Emma Thompson mit dem Leopard Club Award aus. Auf dem Red Carpet trifft blue News auf die überaus charmante 66-jährige Schauspielerin. Sie sei überglücklich, in Locarno zu sein und schwärmt vom wunderschönen Ambiente. Gleichzeitig sei die prallgefüllte Piazza Grande aber auch überwältigend und einschüchternd.

Weltpremiere des starken Thrillers «The Dead of Winter»

Im Anschluss an die Preisübergabe präsentiert Emma Thompson ihren neuen Film «The Dead of Winter» von Regisseur Brian Kirk. In dem fesselnden Thriller verkörpert Thompson eine einsame Fischerin, die in der abgelegenen Eislandschaft von Minnesota Zeugin einer Geiselnahme wird. Ihr mutiger Rettungsversuch erweist sich als letzte Hoffnung für die gefangene junge Frau.

Trotz seines eiskalten Schauplatzes und der brutalen Szenen in der Haupthandlung, beinhaltet «The Dead of Winter» auch seine herzerwärmenden Momente, indem er im Hintergrund und in Flashbacks eine wunderschöne Liebesgeschichte erzählt. So bietet der Film einen angenehmen Kontrast zur aufwühlenden Grundstimmung, ohne dabei in den Kitsch zu verfallen.

Mehr Interviews aus Locarno