«Ich hab ihm gesagt: Ich will niemand anderen heiraten, aber auch dich nicht»: Hazel Brugger über den ersten Hochzeitsantrag von ihrem heutigen Mann, dem Komiker Thomas Spitzer.

Hazel Brugger und Thomas Spitzer sind seit über zehn Jahren ein Paar. Seit der Hochzeit im Mai 2020 gibt das Komiker-Paar regelmässig auf der Bühne und in Podcasts Einblicke in seinen Ehe- und Familien-Alltag.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hazel Brugger und Thomas Spitzer gaben sich im Mai 2020 das Jawort.

Seither spricht das Komiker-Paar in der Öffentlichkeit regelmässig über seine Ehe – zuletzt taten sie dies vergangene Woche bei der Verleihung des deutschen Medienpreises «Bambi».

Kurz bevor die Show in München begann, verriet die 31-Jährige auf dem roten Teppich ihren ultimativen Beziehungstipp. Mehr anzeigen

«Ich bin nicht die Person für romantische Situationen, denn ich komme aus der Schweiz», sagte Hazel Brugger am «Kampf der Künste» im Jahr 2017. Und weiter: «Wir haben keine Emotionen, wir haben Geld .. aber reichlich davon ...»

Seit dem Open-air-Auftritt im Hamburger Stadtpark ist im Leben der Schweizer Komikerin und Entertainerin viel passiert.

Im Mai 2020 heiratete Brugger Thomas Spitzer, ebenfalls ein professioneller Spassmacher. Und das Ehepaar Brugger-Spitzer ist in den vergangenen vier Jahren Eltern von zwei Töchtern geworden.

«Ich will niemand anderen heiraten, aber auch dich nicht»

Seit der Hochzeit gibt das Komiker-Paar während seinen Live-Shows, in seinen Podcasts und auf Instagram regelmässig Einblick in seinen Alltag und beweist immer wieder, dass Romantik auch weiterhin keine Lieblingsbeschäftigung der beiden Eheleute ist.

Und das, obwohl Thomas Spitzer Hazel Brugger bereits beim dritten Date einen Heiratsantrag gemacht hat.

«Ich habe ihm damals nicht direkt Nein gesagt. Vielmehr habe ich den Antrag als Kompliment empfunden. Bei dem Heiratsantrag ging es grundsätzlich um die Frage, ob wir die Zukunft miteinander planen oder nicht», offenbarte Brugger ein Jahr nach der Hochzeit in einem Interview mit dem «Blick».

Und weiter: «Es hatte also, wenn man so will, in diesem Moment nicht nur romantische Aspekte, sondern auch praktische. Ich hab ihm gesagt: Ich will niemand anderen heiraten, aber auch dich nicht.»

Brugger und Spitzer «ergänzen sich super»

Heute wissen wir: Irgendwann gab Hazel Brugger doch noch Ja zur Hochzeit.

Dabei wollten Brugger und Spitzer zuerst nicht einmal zusammenarbeiten. Doch irgendwann hätten sie realisiert, «dass wir uns super ergänzen und die Leute uns als Team akzeptieren».

Und weiter: «Im Laufe der Zeit hatten wir dann immer mehr Pärchen unter unseren Zuschauerinnen und Hörern, und dann war es nur stimmig, auch über Beziehungen zu sprechen und selber als Paar in die Öffentlichkeit zu treten.»

Heute sprechen Hazel Brugger und Thomas Spitzer bald bei jeder Gelegenheit über ihren Ehe- und Familienalltag – zuletzt bei der Verleihung des deutschen Medienpreises Bambi vergangene Woche in den Bavaria Filmstudios in München.

Brugger wurde dort «für ihre intelligenten und gesellschaftskritischen Auftritte in Deutschland» mit einem «Bambi» in der Kategorie Comedy ausgezeichnet.

Kurz bevor die Show begann, verriet die Komikerin auf dem roten Teppich dem Magazin «Bunte» ihren ultimativen Beziehungstipp:

«Es ist ja tatsächlich einfacher zusammenzubleiben, denn du musst dann eine Sache weniger machen: Du musst dich nicht trennen. Und darum mein Tipp: Wenn man zusammenbleiben will, einfach nicht trennen.»

